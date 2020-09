Baterije stoje i više od 60.000 kuna; utješno je što većih kvarova na njima još nije bilo

Koliko košta baterija i koliko će trajati? Dva su to najčešća pitanja o električnim automobilima otkad su se prvi primjerci zakotrljali našim cestama, a ista su ostala do danas. Zaista, koliko stoje i koliko traju baterije u električnim i hibridnim automobilima? Pitali smo to zastupnike svih automobilskih marki za Hrvatsku i kod većine se susreli s reakcijom poput one kad smo ih prije 15-ak godina prvi put tražili cijene potrošnih rezervnih dijelova. Šutnja, a na naše inzistiranje na odgovoru objašnjenja poput 'pokrivena je garancijom', 'cijene dajemo na upit', 'formirat ćemo cijenu baterije kad prodamo auto'… Kategorija koju možemo razumjeti marke su čije se baterije u Hrvatskoj ne mogu mijenjati, pa oni ni ne raspolažu cijenom koju bi u drugoj zemlji trebao platiti vozač koji bi, primjerice, u nesreći koju sam skrivi oštetio bateriju. Srećom, ima i onih koji baterije već sada mogu zamijeniti u Hrvatskoj i kojima je jasno da će ljude od električnog automobila prije odbiti skrivanje cijene baterije za koju ionako svi znamo da je visoka, nego spoznaja o točnom iznosu. Iz Citroëna i Peugeota nam tako otkrivaju da cijene za hibridne i električne baterije kreću od 66.000 kn s PDV-om.

- Na raspolaganju imamo više tipova baterija, stoga su i cijene različite. Unutar jednog tipa vozila postoji više različitih modula s različitim cijenama. Npr. cijena modula za Niro EV Type A iznosi 58.499 kn (s PDV-om), cijena modula Type D iznosi 30.244 kn (bez PDV-a) - konkretno su kazali i iz Kije.

Baterije za električne automobile i one koje su dio hibridnog sklopa u hibridnim automobilima nisu jednake – jer baterije u hibridima ipak samo pružaju podršku konvencionalnom motoru, nisu jedini izvor energije za to vozilo i hibridi se s praznom baterijom mogu dalje kretati - pa im ni cijena nije ista. No, ugrubo rečeno, i to su baterije za automobile, iako manje, pa smo i njih uvrstili u istraživanje. Tako je, primjerice, cijena hibridne baterije za Toyotu Yaris Hybrid, s PDV-om, 13.674 kn. Kod Toyotinih hibrida mijenja se isključivo cijela baterija, a tako je i u Suzukiju – ni kod njih se ne mijenjaju pojedini elementi, odnosno ćelije.

Ovisno o modelu vozila, maloprodajna cijena baterija za Suzukijeve hibride kreće od 15.288 kuna. Baterije električnih automobila većinom su koncipirane tako da se mogu zamijeniti čitave ili se može zamijeniti samo neispravna ćelija. I pokrivene su jamstvom, naravno. Kod većine proizvođača ono traje sedam ili osam godina, odnosno do 160.000 prevaljenih kilometara. U Kia modelima baterija je pod garancijom 7 godina ili 150.000 km. Renault je za Zoe granicu postavio na 10 godina, a za Kangoo.Z.E. pet godina. Za njihove hibridne modele jamstvo je 8 godina ili 160.000 km. Kod većine jamstvo na bateriju kod hibrida traje pet godina, ali ima i iznimki. BMW, Mini i Mercedes-Benz hibridi imaju 6-godišnje jamstvo na bateriju. Tvorničko jamstvo na hibridnu bateriju kod Toyote i Lexusa traje tri godine, ali redovnim se održavanjem vozila jamstvo može produljiti do 10 godina. Jamstvo na bateriju podrazumijeva da u garantvom roku kapacitet baterije neće pasti ispod 65-70% (ovisno o proizvođaču), bez obzira na način punjenja i korištenja.

U zadnjih nekoliko godina, koliko su hibridi i strujići na tržištu, veći problemi s baterijama nisu zabilježeni. U Hrvatskoj je bilo tek nekoliko pojedinačnih slučajeva kvara ćelije baterije. Kao i svaki drugi sustav, i bateriji pravilnim korištenjem možete osigurati dulji život. Osnovna su pravila da automobil što rjeđe punite na brzim punjačima (točnije 50, 100 kw DC punjače), da ne dozvolite da se baterija potpuno isprazni i da izbjegavate njezino punjenje do maksimalnog kapaciteta. Tzv. „eco“ način vožnje je jamstvo za dulje trajanje baterije, kao i ograničena upotreba klima-uređaja te izbjegavanje preopterećenja baterije (istovremeno maksimalno opterećenje motora i upotreba klima-uređaja). Vozilo ne bi trebalo ostavljati duže vremena s praznom baterijom kako ne bi došlo do kritičnog pražnjenja baterije koje skraćuje vijek trajanja, a može i duboko isprazniti bateriju. Ako se vozilo ostavlja na duže vrijeme, obavezno mu treba napuniti bateriju.

Električni automobili i dalje su skupi jer su im i dalje skupe baterije, iako im je cijena zadnjih deset godina znatno pala. Očekuje se da će padati i dalje, pa se možemo nadati da će se s vremenom auti na struju cjenovno približiti onima na benzin i dizel. Po istraživanju koje je proveo BloombergNEF, prosječna cijena baterija za automobile pala je s 1160 dolara po kWh u 2010. godini na 156 dolara po kWh lani. To u cijeni vozila čini veliku razliku. Tako BloombergNEF za primjer navodi Teslu Model 3 koja u Americi s baterijom kapaciteta 75 kWh stoji oko 11.700 dolara. Prije deset godina istovjetan je automobil stajao gotovo 90.000 dolara. Iako cijena nije jedino što muči potencijalne vlasnike električnih vozila – brine ih i doseg s jednim punjenjem – cijena ostaje najveći problem, jer doseg sa svakim novim modelom raste.