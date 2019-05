Isprobali smo: B-klasa u novom izdanju bliža je kompaktu nego jednovolumenu

Svjestan da se današnjim kupcima jednovolumeni ne sviđaju, ali ujedno nespreman odreći se pripadnika tog segmenta, Mercedes je temeljito presložio B-klasu. Krenuo je od izgleda, jer ključno je svidjeti se kupcu. B-klasa je stoga u najnovijem izdanju više nalik kompaktu nego jednovolumenu. Diči se nižom siluetom i dinamičnijim linijama - iza čega se krije i najbolja aerodinamika u klasi - ali još je uvijek devet centimetara viša od prosječnog kompakta.

Na cesti se to ne vidi, B-klasa izgleda puno bolje od prethodnice. Jednak je dojam i u putničkoj kabini, gdje nalazimo sve one ‘detalje’ koji su nas oduševili u A-klasi, a izvorno su predstavljeni u većim modelima marke. Prvenstveno se to odnosi na inteligentnog ‘sugovornika’ odnosno MBUX sustav s kojim vozač može razgovarati, zatražiti da promijeni radio postaju, podesi navigaciju ili temperaturu u vozilu. Navigaciju možete podesiti i ispisujući adresu po ploči ispred središnjeg naslona za ruku, ali zgodnije je samo reći ‘hey, Mercedes, vozi me...’

U čitavu se priču savršeno uklapa i Mercedes me aplikacija, zahvaljujući kojoj možete pratiti koliko goriva imate u automobilu, kada morate na idući servis, ali možete i od kuće provjeriti jeste li zaključali auto i zatvorili prozore. Na veliku digitalnu instrumentnu ploču kao skladna se cjelina nadovezuje veliki ekran multimedije. Sve to zajedno čini jako atraktivno vozačko okruženje, dopunjeno vrlo dobrim sportskim sjedalima.

Kad smo se prestali zabavljati tehnologijom, kad smo se orijentirali na vožnju, cijenili smo viši položaj sjedenja u kombinaciji s niskim težištem automobila. U auto se lako ulazi i izlazi, preglednost je izvrsna, a vozne osobine uzorne. B-klasa je poslušna, predvidiva, lako ju je držati na željenoj putanji. Pod prednjim je poklopcem isprobanog primjerka dvolitreni dizelaš od 150 konjskih snaga. Iako se nudi i u snažnijoj izvedbi, mi za njom ne bismo posegnuli, jer ovome ne nalazimo manu.

Radi uglađeno, mirno, s automatskim mjenjačem s osam stupnjeva prijenosa i s dvostrukom spojkom surađuje besprijekorno. Brzine se mogu mijenjati i preko polugica iza kola upravljača, poželi li vozač krenuti još žustrije. B-klasa podjednako podržava komfornu i dinamičniju vožnju. Nova B-klasa u Hrvatskoj se nudi po cijeni od 236.715 kuna i već je u startu bogato opremljena.

