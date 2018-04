Autoindustrija se iskazala, show vidjele rekordne 142.822 osobe

Touareg okrunjen kao Super Star

Volkswagen Touareg ponio je titulu Super Star ovogodišnjeg Zagreb Auto Showa. Kategorija je to koja naglašava najatraktivniji izložak, automobil koji privlači najveću pažnju.

Touareg je pod povećalom - osim što se treća generacija njemačkog SUV-a dugo čekala, a kad je napokon predstavljen pokazao je i čitavu paletu naprednih sustava - jer je tek prije tri tjedna u Pekingu premijerno otkriven svjetskoj javnosti. Svakako je bio izazov u tako kratkom roku od premijere ovakav novitet dovesti u Zagreb.

Najatraktivniji sportski model na salonu, Sport Star, ove je godine Renault Megane R.S., a titulu Techno Star automobila, dakle vozila koje tehnologijom podiže ljestvicu svima ostalima, ponio je novi Mercedes A-klase. Best buy Star Zagreb Auto Showa 2018. nova je Hyundai Kona. Eco Star je Nissan Leaf.

U kategoriji Moto Star najuvjerljiviji je Ducati Panigale V4S. Titulu Truck Star ponio je Iveco Stralis X- Way, a Bus Star ove je godine Man Lion’s City.

U žiriju koji je probrao najbolje od najboljih modela izloženih na Zagreb Auto Showu bilo je šest članova: Matko Jović (glavni urednik magazina Kamion&Bus i član međunarodnog žirija u izboru International van of the year), Ozren Adamović (glavni urednik magazina Auto i točka te predstavnik Hrvatske u međunarodnom Auto best žiriju), Zlatko Horvat (urednik, predstavnik magazina Auto klub i Jutarnjeg lista), Sandra Mikulčić (urednica, predstavnica Večernjeg lista, 24 sata i magazina Auto style i Auto start), Kristijan Tićak (glavni urednik u Motor presse, predstavnik magazina Auto motor i sport, Moto revija i Last auto omnibus) i Majda Lojo Pavlović (urednica, predstavnica RTV emisija Auto servis, Media servisa i Z 1 televizije). (Sandra Mikulčić)