Auto spreman za ljeto: Ovih osam stvari biste trebali provjeriti prije odlaska na put

OLDTIMER RELI

Najšminkerskiji automobili metropole za vikend izlaze na gradske ulice

Sva su ta vozila redom povijest na kotačima, a njihovi se vlasnici trude da blistaju do posljednjeg detalja. U Tehničkom muzeju bit će u subotu od 9 do 14 sati, a potom kreću od Zagreba preko Kloštar Ivanića do Čazme