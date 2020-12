Auti s pogonom na sve kotače nude se već od nekoliko tisuća kuna

Još prije petnaestak godina onaj tko je poželio voziti automobil s pogonom na sva četiri kotača u pravilu je morao izdvojiti puno novca i odlučiti se za neko od terenskih vozila. Da, bilo je tu i osobnih automobila koji su imali neku vrstu pogona na sva četiri kotača, no bili su cjenovno dosta nepovoljni.

Mnogo je puta najjeftiniji novi automobil s pogonom na sva četiri kotača bila neprikosnovena Lada Niva. Doduše, treba imati na umu da je ovo model namijenjen prvenstveno nekim kraćim relacijama, a za udobnija dulja putovanja to ipak nije model za poželjeti. Potom je nastupila era SUV-ova i crossovera, za koje bi mnogi pomislili da u pravilu dolaze s pogonom na sva četiri kotača, no takvi su modeli ipak rijetkost. Danas su iznimno rijetka vozila na kojima je vozaču ostavljena mogućnost da samostalno odabere pogon koji u pojedinom trenutku smatra primjerenim. Daleko je više onih koji nude ‘pametne’ pogone. Upravo oni na osnovu parametara koje dobiva centralna jedinica, ovisno o trakciji na pojedinom kotaču, odlučuju koliko će se snage, odnosno momenta uputiti na pojedinu osovinu, odnosno kotač. Na nama je samo da upravljamo akceleratorom, kočnicom i upravljačem.

U zimsko vrijeme koje je pred nama, mnogo je vozača koji požele voziti automobil s pogonom na sva četiri kotača, i to u pravilu oni koji žive na povišenim područjima, gdje ralica ne prolazi svakih nekoliko minuta. Razumijemo ih, no trebaju imati na umu da niti jedan pogon na sva četiri kotača nije svemoguć i da su na automobilu daleko bitnije gume. Imate li na vozilu loše gume, nema previše svrhe ni pomoći od pogona na sva četiri kotača. Znači, da biste bili što sigurniji, potrebno je vozilo opremiti adekvatnom gumom. Ne samo na jednoj, pogonskoj osovini, već na sva četiri kotača. Pod adekvatnom gumom mislimo - za vrijeme zimskog perioda - zimskom gumom nekog provjerenog proizvođača. Mnogo puta nepouzdani proizvođači ne pružaju adekvatnu trakciju na snijegu ili pak ledu.

Vratimo se pogonu na sva četiri kotača. Kao i kod ‘običnih’ automobila, za što bolje rabljeno vozilo bitno je njegovo održavanje. Briga i pažnja tijekom godina eksploatacije dovode i do toga da je to više ili manje poželjno vozilo za kupnju.

Planirate li kupiti neki od modela opremljenih pogonom na sva četiri kotača, zatražite provjeru kod mehaničara kojem vjerujete. Bitno je da taj pogon radi, kao i da se redovito mijenjalo ulje u kućištu mjenjača, kao i ulje mjenjača u diferencijalu (kod kojih je to potrebno) te u stražnjem mostu. Računajte i da je izmjena ulja u mjenjaču kod vozila s automatskim mjenjačem i desetak puta skuplja od onog s ručnim mjenjačem.

Kod vozila s pogonom na sva četiri kotača češće može stradati i spojka, čija izmjena nije povoljna. Neki od češćih kvarova kod modela s pogonom na sva četiri kotača mogu biti na diferencijalu, a ima li auto još i reduktor, i on može biti problematičan, kao i hladnjak ulja u reduktoru. U svakom slučaju, kupite li ‘mačka u vreći’ računajte da to kod automobila s pogonom na sva četiri kotača može biti i nekoliko puta skuplje nego kod istovjetnih modela s pogonom samo na jednu osovinu.

Pripremajući ovu temu otvorili smo stranicu najpoznatijeg online oglasnika s najvećom ponudom rabljenih automobila. U filteru smo označili da nas zanimaju vozila s pogonom na sva četiri kotača i izlistao nam se čak 3491 oglas, od preko 35 tisuća oglašenih svih osobnih vozila. Znači gotovo 10 posto vozila ima neki od pogona na sva četiri kotača. Ponuda je vrlo šarolika, s time da se najpovoljniji modeli mogu pronaći već za tisuću eura ili nešto malo više. Nakon nekoliko oglasa gdje su bila vozila koja se prodaju za dijelove, jer više ne mogu proći na tehničkom pregledu, najpovoljniji je bio terenac Opel Monterey 3.1 D 4X4 iz 1995. godine, s više od 320 tisuća kilometara. Stoji 8000 kuna. Uslijedio je za malo manje od 10 tisuća kuna Renault Scenic RX4 2,0 16V iz 2001. godine. Ovaj je model imao i ugrađene plinske instalacije, prevalio je više od 220 tisuća kilometara, a ima i ugrađenu kuku za vuču. Prvi ‘normalniji’ auto s pogonom na sva četiri kotača u trenutku pretrage bio je Suzuki Ignis iz 2006. godine s više od 200 tisuća kilometara. Za njega je vlasnik tražio 17 tisuća kuna.