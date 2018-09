Audi pokazao mišiće: u dvorištu Tesle predstavili svoj prvi električni serijski auto

Sad je već posve jasno: veliki igrači izlaze na teren. U kratkom su razmaku svoje električne SUV novitete predstavili Audi i Mercedes, a Audi se to “drznuo” napraviti Tesli u dvorištu, u San Franciscu. Tek toliko da pokaže mišiće. Audi kao da je nastupom u Californiji želio poručiti da je jači nego ikad i da točno zna kako bi mobilnost sutrašnjice trebala izgledati. Jer, Audi sa svojim e-tronom nije predstavio samo automobil, već čitav niz rješenja upravo onih problema koji su detektirani kao glavna prepreka električnoj mobilnosti.

Audi e-tron, naime, prvi je potpuno električni serijski model ove marke. Ovaj sportski SUV prikladan je za svakodnevnu uporabu - dimenzijama, prostranošću, jednostavnošću korištenja. Dugačak je 490,1 centimetara, širok je 193,5 cm i visok 161,6 cm.

Pogledajte video s predstavljanja Audi e-trona:

[video: 26792 / ]

Audi e-tron pokreću dva električna motora, bez ikakvih emisija i skoro nečujno, s ukupnom snagom sustava od 300 kW i okretnim momentom od 664 Nm. Maksimalni okretni moment dostupan je u djeliću sekunde. Audi e-tron do stotke pojuri za 5,7 sekundi. Maksimalna brzina elektronički mu je ograničena na 200 km/h.

Pogledajte video virtualnih retrovizora

[video: 26788 / ]

Nova quattro generacija – električni pogon na sve kotače – osigurava vrhunsko držanje podloge i upravljanje na bilo kojem terenu i u bilo kojim vremenskim uvjetima. U većini slučajeva koristi stražnji električni motor, a po potrebi okretni moment raspodjeljuje i na prednju osovinu.

S jednim punjenjem baterija Audi e-tron u sklopu novog WLTP testnog ciklusa može prijeći više od 400 kilometara. To je postignuto inovativnim sustavom obnavljanja energije, koji je odgovoran za do 30 posto dosega. Električni SUV može energiju obnoviti pomoću rekuperacije prilikom krstarenja kada vozač makne nogu s papučice gasa, ili uz pomoć rekuperacije kada se pritisne papučica kočnice. U oba slučaja, električni motori djeluju kao generatori i kinetičku energiju e-trona pretvaraju u električnu.

Pogledajte video e-tronovih baterija:

[video: 26789 / ]

Za visoku učinkovitost zaslužna je i sofisticirana aerodinamika, čiji su vrhunac opcijski virtualni vanjski retrovizori – prvi put ugrađeni u neki serijski automobil. Viđali smo ih s vremena na vrijeme na nekim futurističkim studijama, a Audi je očito procijenio da su njegovi vozači spremni za budućnost. U svaki nosač retrovizora ugrađena je mala kamera, čije se slike prikazuju na OLED zaslonima visokog kontrasta u vozilu. Ako je opremljen virtualnim retrovizorima, Audi e-tron postiže Cd vrijednost otpora zraka od 0,27, što je vrhunski rezultat u SUV segmentu.

Audi e-tron prvi je serijski automobil koji se može puniti na stanicama za brzo punjenje s istosmjernom strujom (DC) do 150 kW. To znači da je spreman za sljedeću dugu vožnju za približno pola sata. Može se puniti i s izmjeničnom strujom (AC) do 11 kW, odnosno opcijski do 22 kW. Također, može se puniti i na kućnoj utičnici. Vlastita Audijeva usluga punjenja e-tron vlasnicima nudi pristup usluzi punjenja na skoro 80 posto javnih stanica za punjenje u Europi.

Audi e-tron proizvodit će se u CO2 neutralnom postrojenju u Bruxellesu. Prvi će primjerci kupcima u Europi početi stizati krajem ove godine. U Hrvatskoj će e-tron stajati od 85.950 eura, a na našem se tržištu očekuje u prvom kvartalu 2019.

Pogledajte video o tome koliko vrijede vozačke dozvole i kada ih trebate zamijeniti: