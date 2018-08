Audi A8 50 TDI Quattro tiptronic - predsjednička palača na kotačima

Audijeva strategija osvajanja i vladanja na najvišoj razini dobrim se dijelom temelji na najnaprednijoj tehnologiji. Ništa čudno, jer već su i automobili bitno nižih klasa sličniji gadgetima nego vozilima. U pet metara raskoši velika njemačka limuzina spremna je udomiti i natprosječno visoke putnike. Zapravo, na trenutak smo dvojili je li u A8 bolje voziti ili biti vožen.

Ali, samo na trenutak, dok smo se na stražnjem sjedalu igrali s funkcijama kojima se upravljati može i putem daljinskog upravljača u obliku malog tableta. Pogled preko upravljača, preko virtualnog kokpita prilagodljivog svakom vozačevu hiru ipak je bolji.

Taktilni ekran za pisanje

No, koliko god bio impresivan, 12,3-inčni zaslon visoke razlučivosti - koji može prikazivati brzinomjer i okretomjer, podatke putnog računala, telefon, navigacijske podatke, infotainment - nije jedina zanimljivost uz prednja sjedala. U centralnu je konzolu, odmah ispod velikog 10,1-inčnog dodirnog ekrana, ugrađen 8,6-inčni, taktilni, po kojem se može pisati. Preko ovog se dodirnog dvojca upravlja svim važnim funkcijama.

A funkcija odnosno sustava u novom A8 ima toliko da ih je ovdje nemoguće i pobrojati. Spomenut ćemo samo da sustava za pomoć vozaču ima - 40. Izdvojiti valja one koji A8 drže na korak do autonomne vožnje. Adaptive drive assist sam podešava razmak od vozila ispred, zadržava vozilo unutar trake, prati kolonu, koči A8 kod skretanja ulijevo ako iz suprotnog smjera dolazi drugo vozilo, olakšava vožnju suženim trakama, upozorava vozača na raskršća i zavoje, zaustavlja vozilo ako to vozač nije u stanju napraviti. Pomoću kamere i lasera uočava bicikliste i pješake, upozorava vozača te po potrebi sam koči.

Uglađeni dizelaš od 286 KS

Pod poklopcem je uglađeni V6 dizelaš od 286 KS te s čak 600 Nm. Snaga se vrhunskim 8-stupanjskim automatskim mjenjačem prenosi na sva četiri kotača i to, kako drukčije, nego još i uz dinamično upravljanje svim kotačima (opcija, 14.303 kn) gdje se ovisno o brzini vožnje mijenja omjer upravljačkog mehanizma i zakretanja stražnjih kotača, kako bi se do 60 km/h omogućila veća agilnost, a iznad te brzine bolja stabilnost.

Audi Drive Select omogućava promjenu tvrdoće i visine ovjesa, mijenja postavke upravljača, mjenjača i odziv na gas. Zračni ovjes, inače, automatski regulira tvrdoću ovjesa i visinu vozila. Na cesti se A8 vrhunski ponaša - startan je bez obzira na veličinu i težinu, dinamičan i udoban. Štoviše, brzina se u kabini uopće ne osjeti, pa je preporučljivo češće pogledavati na brzinomjer ili aktivirati limitator brzine. Stotku dostiže za samo 5,9 sekundi, a maksimum mu je ukroćen na 250 km/h. Kad sve to zbrojimo, prosječna potrošnja od 8,8 l/100 km odličan je rezultat.