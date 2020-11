Atraktivna SUV coupe zamjena za Golf bez krova

Neobičan spoj SUV-a i kabrioleta nije novost, već je viđen na modelu Range Rover Evoque, ali Volkswagen T-Roc Cabrio prvi je takav automobil jednog mainstream proizvođača. Uz to, kabrioletski T-Roc dolazi kao zamjena za Golf Cabrio, koji je u sedam generacija najprodavanijeg automobila na svijetu postao ikona među automobilima bez krova. Ali, eto, stigla su nova vremena u kojima su SUV automobili popularniji od klasičnih kompakata.

T-Roc Cabrio nudi sasvim solidnu prostranost za četvero odraslih putnika u kabini i prtljažnik od 284 litre. Zbog kupeovskih linija i mjesta iskorištenog za spremanje platnenog krova otvor prtljažnika je uzak, no to je kompromis na koji morate biti spremni. Cabrio verzija T-Roca je izdužena do 427 cm te snižena za šest cm, na 151 cm.

Izgled automobila je atraktivan i mami poglede, pogotovo kad se spusti platneni krov. Sam mehanizam spuštanja i dizanja krova radi savršeno, pomoću elektrohidrauličnog pogona rasklapa se i sklapa automatski za samo 11 sekundi, pa i u vožnji do 30 km/h. Strujanje zraka i pri vožnji otvorenom cestom pri 70-80 km/h nije velik problem, pogotovo ako su dignuti bočni prozori, a za putnike sprijeda dodatna zaštita je i stražnji vjetrobran koji se može montirati.

Tada se ugodno može voziti s otvorenim krovom i pri većim brzinama. Pod poklopcem motora na testnom T-Roc Cabriju bio je trenutno jedini motor u ponudi ovog modela - 1,5 TSI EVO, 4-cilindrični turbobenzinac sa 150 KS i okretnim momentom od 250 Nm uparen s DSG7 automatskim mjenjačem koji snagu prenosi na prednje kotače. Odlična je to kombinacija već isprobana u raznim modelima VW grupacije, a T-Roc je s njom vrlo agilan.

Do stotke stiže za 9,6 sekundi, a maksimalna mu je brzina 205 km/h. Tvornički deklarirana kombinirana potrošnja je 5,6 l/100 km, dok je nama na testu iznosila 7,2 l/100 km. U vožnji je T-Roc zabavan, a zbog kompaktnih dimenzija i vrlo praktičan u gradskim uvjetima. Preglednost je solidna, a kod manevriranja su tu od pomoći prednji i stražnji parkirni senzori te kamera.

Uz top opremu R-Line cijena iznosi 283.631 kunu, dok je početna cijena za model s istim motorom i 6-brzinskim ručnim mjenjačem te već vrlo bogatom Style opremom 232.312 kuna.