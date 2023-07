Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde sa 510 KS jeftinija 16.000 eura

Sjajne vijesti stižu nam iz Milana, odnosno Torina , gdje se nedavno preselilo sjedište Alfa Romea. U Hrvatsku je stigla redizajnirana verzija najsportskijeg automobila ovog kultnog talijanskog proizvođača - Giulia Quadrifoglio Verde, i to po cijeni koja je 16.000 eura jeftinija nego što je to bila do sada.

Automobil sa znakom djeteline s četiri lista prava je sportska strast s 2,9-litrenim benzincem uz 2 turbine koji razvija impresivnih 510 KS koji se prenose na stražnju osovinu uz ubrzanje od 0-100m/h za samo 3,9 sekundi. Giulia QV još uvijek drži rekord na Nürburgringu za limuzine od 2016. kada je s trona skinula Porsche Panameru Turbo.

Impresivna je činjenica da se ovaj automobil može lagano voziti po gradskim ulicama i jednako tako nizati najbrže krugove na nekoj zatvorenoj pisti (zahvaljujući Race sustavu) te je vjerojatno najbolji komercijalni automobil koji je ova kultna talijanska marka lansirala u svojih 113 godina postojanja. Nažalost, zbog ekoloških normi možda i zadnji Alifin puristički sportaš.

Kao što smo napomenuli, najbolja vijest za ljubitelje sportske Alfe je cijena od 98.900 eura, a za usporedbu za identičan model u 2022. je bila preko 115.000 eura i nije sadržavala Harman Kardon audio sustav s 13 zvučnika