Ako primjetite hrđu na automobilu bitno je reagirati što prije

Vlaga, sol kojom se posipaju ceste, kamenčići koji udaraju u lim, jesenske kiše i snijeg najveći su neprijatelji lima vašeg automobila. Svi nam ti uvjeti dolaze na ceste u hladnijem dijelu godine. Iako noviji automobili imaju nemjerljivo kvalitetniji lim od nekadašnjih auta kojima bi već nakon nekoliko godina počela izbijati korozija, hrđa je i dalje jedna od opasnosti za vašeg limenog ljubimca. Mnogi vozači o tome uopće i ne misle budući da proizvođači danas na svoje nove automobile daju 10, pa i do 12 godina jamstva na prohrđavanje. Na lak je uobičajena garancija od tri do pet godina. Tako možda mogu razmišljati oni koji automobil mijenjaju svakih pet godina i uvijek kupuju ili uzimaju u leasing novi automobil, no, ako znamo da je prosječna starost hrvatskog voznog parka osobnih automobila 12,89 godina, možemo zaključiti da se velike većine vozača u Hrvatskoj pitanje zaštite od korozije itekako tiče. Zimi je najbolje, ako možete, automobil garažirati.

No ni to nije garancija da do hrđe neće doći jer, ako ga redovno ne perete, vlaga, sol i prljavština s ceste nagrist će karoseriju. Dakle, bez obzira na to imate li garažu ili ne, najbitnija radnja koju može u smislu prevencije od hrđe napraviti svaki vozač jest redovno pranje automobila. Preporučuje se, pogotovo zimi, češće i temeljitije pranje vozila od svih nečistoća i soli, uključujući i podvozje automobila. Uz to, kao prevencija korozije vrlo je djelotvorno poliranje i nanošenje voska dva do tri puta godišnje. Vosak će ljeti štititi lim od utjecaja ultraljubičastih zraka, a zimi će nanošenje kvalitetnog automobilskog voska zaštititi boju od nečistoća koje prianjaju na površinu i uzrokuju otvore u boji, a oni pak propuštaju vlagu i uzrokuju oštećenja metala.

Posebno treba obratiti pozornost na spojeve dvaju limova poput pragova, rubova blatobrana i vrata te poklopca motora jer se vlaga tamo najlakše zadržava. Te dijelove treba čistiti kad god vidite da su prljavi, zimi najbolje barem jednom tjedno zbog mnogo soli koja je na cesti. Nakon čišćenja te dijelove preporučuje se podmazati uljem. Primjerice, špricanje sprejem ili nekim drugim mazivom koje metalne površine održava suhima te tako dodatno štiti karoseriju od prohrđavanja.

Dakako, nečistoćama s prometnica najizloženije je podvozje automobila. Zbog toga se podvozje ne smije zaboraviti očistiti. Blato, sol i druga prljavština koja sadrži vlagu može prouzročiti hrđu pa je od iznimne važnosti prati podvozje vozila, a i njega možete nakon što ste ga dobro oprali i očistili zaštititi odgovarajućim mazivom koje odbija vlagu. Barem one dijelove koji su najkritičniji poput mostova, krakova i spojeva karoserije. Dakako, uvijek je bolje da taj posao povjerite profesionalcima, no ako zaštitu želite nanijeti sami, imajte na umu da to radite za suhog vremena, kada je što manje vlage u zraku te da površina bude što bolje očišćena od prljavštine i već eventualno nastale korozije.

Svi vlasnici automobila starijih od 10 godina mogu razmisliti i o zaštiti podvozja automobila bitumenom. Dakako, na zaštitu podvozja bitumenom većinom se ne odlučuju vlasnici automobila preventivno, nego već kad se pojavi korozija, odnosno onda kad više ne mogu zadovoljiti na tehničkom pregledu. I tu će majstori djelotvorno pomoći, no za stariji automobil možete razmisliti o zaštiti bitumenom i ako se još i nije pojavila korozija.

No treba reći da taj postupak zahtjevan i nije jeftin, jer je prije nanošenja bitumena potrebno detaljno očistiti i osušiti podvozje, a ako već ima korozije, to dodatno komplicira i poskupljuje proces. Zbog toga se neki vlasnici automobila odlučuju za jeftinije varijante koje za manji novac samo zamaskiraju stanje podvozja kako bi se eventualno prošao tehnički pregled, no to neće riješiti problem i hrđa će se opet vrlo brzo pojaviti. A što kad se na karoseriji hrđa pojavi? Najbitnije je što prije reagirati.

Često se hrđa pojavljuje na prvi pogled nevidljivim i teško pristupačnim mjestima na karoseriji, a kad je uočite, to može biti znak i već većeg oštećenja. Zbog toga na prve znakove korozije treba reagirati kako se ne bi previše proširila i kako bi se izbjeglo brzo propadanje karoserije.

Stoga, kada primijetite i najmanje pojavljivanje hrđe, najbolje je bez odgađanja potražiti autolimara koji će to riješiti jer što više budete odgađali sanaciju korozije, ona će se sve više širiti i popravak će biti teži i samim time skuplji.

A popravci korodiranih dijelova karoserije mogu biti vrlo skupi ako se hrđa značajno proširi. Manja oštećenja treba što prije sanirati, a to znači da se hrđa mora što bolje očistiti i zahvaćeno područje premazati antikorozivnim sredstvom. Nakon što antikorozivni rastvarač hrđe na površini dobro osuši, na njega se nanosi dvokomponentni temeljni premaz te nakon toga sama boja.