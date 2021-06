Agresivan i dinamičan na cesti, nježan prema okolišu

Iz radionice španjolske Cupre, sportske marke proizašle iz Seata - izašao je konačan, serijski model Born. Najavljen kao električan, a istovremeno sportski, Born je model kojim Cupra dokazuje da elektrifikacija i sportske performanse mogu biti savršen spoj. Born je Cuprin prvi potpuno električan automobil, a na hrvatskom se tržištu očekuje krajem ove godine. Nastao je na modularnoj električnoj platformi (MEB) Volkswagen koncerna. Novi član Cupra obitelji bit će dostupan uz dva stupnja izlazne snage: sa 150 i 204 konja. Uz verziju s većom izlaznom snagom nudit će se opcija za povećanje performansi e4 Boost kojom će se izlazna snaga povećati do vrijednosti od 231 konjske snage.

U ponudi će biti tri veličine litij-ionske baterije, a uz paket baterije od 77 kWh Born će između dva punjenja moći prijeći oko 540 kilometara. Kompatibilan je s punjačem za brzo punjenje istosmjernom strujom (DC) od 125 kW (za paket baterije od 77 kWh), što znači da može prijeći udaljenost od 100 kilometara nakon samo sedam minuta punjenja. Baterija je ugrađena u podnicu automobila, čime je dodatno snižen centar gravitacije. Paket litij-ionske baterije s kapacitetom do 58 kWh osigurava doseg od oko 420 km. Energija se prenosi na stražnje kotače. Na Bornu je napravljen fini tuning šasije. Upravo su u to, navode iz Cupre, uložili puno truda i vremena, kako bi Born imao naglašenu sportsku stranu. Progresivno upravljanje i prilagodljiva šasija među jamcima su dinamične vožnje, što potvrđuje i deklarirano ubrzanje od 6,6 sekundi iz mirovanja do stotke. Born se odlikuje suvremenim sportskim karakterom zahvaljujući sustavu DCC u kombinaciji sa sportskim ovjesom i sustavom ESC Sport, progresivnim upravljačem, većim kočnicama i širim gumama montiranim na 20” kotačima od lakog metala.

Čak i vizualno, nastavno na agresivan ‘nos’, stražnji spojler naglašava dinamične performanse. Sportski je dizajnirana i unutrašnjost, gdje su korištene bogate teksture te kvalitetni, ali i reciklirani materijali. Primjerice, materijal Seaqual Initiative za serijska sportska sjedala dobiven je od plastičnog otpada izvađenog iz oceana. Koncept unutrašnjosti odlikuje se ugodnom atmosferom, sportskim karakterom i usmjerenošću na vozača zahvaljujući kolu upravljača sa satelitskim gumbima i podupirućom središnjom konzolom te sportskim sjedalima. Born je opremljen najnovijom dostupnom tehnologijom, uključujući head-up zaslon s proširenom stvarnošću. Donosi infotainment sustav najnovije generacije, pristup online uslugama, ekosustav koji pršti od aplikacija koje se mogu preuzeti, sigurnosne i servisneznačajke te daljinski pristup. Born je dizajniran i razvijen u Barceloni, a njegova će proizvodnja započeti u rujnu u njemačkoj tvornici u Zwickauu. Uz uobičajene modele vlasništva, Cupra Born nudit će se i uz ugovore o pretplati po mjesečnoj naknadi koja će obuhvaćati upotrebu vozila i druge povezane usluge.