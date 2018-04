Miljevački pršut, paški sir, rižoto od rajčica i špinata, predjelo od tek ubranih šparoga, škampi, kozice, pljukanci s tartufima i brudet, samo su neke od delicija koje se uz sok od lavande i kadulje te pelješki plavac i istarsku malvaziju nude novinarima iz cijelog svijeta na svjetskoj prezentaciji najvažnijeg ovogodišnjeg Mercedesova noviteta A-klase, koja se od 9. do 28. travnja održava u Hrvatskoj.

Oko 500 novinara iz svih dijelova svijeta, primjerice, iz Australije, Kanade, Perua, Malezije ili Bliskog i Dalekog istoka, u ova će tri tjedna sletjeti na splitski aerodrom, gdje ih čeka luksuzna jahta koja ih prevozi do novog trogirskog Brown hotela, u kojem je Mercedesova baza. Testne novinarske rute kojima se isprobava najmanji, od milja zvani “baby Mercedes”, idu kroz dalmatinsko zaleđe preko autoceste do Šibenika, gdje na prekrasnoj tvrđavi Barone s pogledom na šibenski arhipelag Mercedesovi stručnjaci objašnjavaju nove sustave povezivosti među kojima i umjetnu inteligenciju pomoću koje vozač može razgovarati s automobilom, pa preko Jadranske magistrale vode do Splitske rive. Uz još jednu radnu kavu s njemačkim inženjerima u novom primoštenskom luksuznom kompleksu Golden Rays. Sve je jako lijepo, od lokacija do testnih ruta, dojam jedino kvare radovi na magistrali koji su nažalost u predsezoni neizbježni.

Impresioniran i šef Zetsche

– Za Hrvatsku smo se odlučili jer je posebna i nova, baš kao i naša nova A-klasa. Pripreme su trajale od lanjskog rujna, a na projektu osim hotelskih djelatnika radi 130 ljudi. Od toga je polovica naših iz Njemačke, a pola je Hrvata. Jako smo zadovoljni dosadašnjom prezentacijom, novinari su impresionirani lokacijom. Odmah na početku na prezentaciju je stigao i predsjednik uprave Daimlera Dieter Zetsche, koji obično stiže na jedan do dva ovakva događaja godišnje. I on je bio jako zadovoljan izborom Hrvatske i ljepotama krajolika, kao i ostala dva člana naše uprave zadužena baš za razvoj automobila Ola Källenius i Britta Seeger – rekla nam je Astrid Sperandio, organizatorica događaja iz Daimlerove središnjice u Stuttgartu iz najjužeg tima s 15 članova koji organizira ovakve događaje u cijelom svijetu.

Koliko stoji ovakva prezentacija poslovna je tajna, ali možemo reći da se zaista nije štedjelo. Ipak se radi o premium proizviđaču.

Prva je to Mercedesova novinarska prezentacija u Hrvatskoj. Prije nekoliko su godina Krk i Cres ušli u uži izbor za predstavljanje B-klase, ali nisu izabrani, a 2016. su u Dubrovniku organizirali školovanje za djelatnike na kojem je u tri mjeseca bilo 12.000 ljudi. Hrvatska je postala sve privlačnija destinacija za predstavljanje novih modela. Otok Pag je već godinama najomiljenija lokacija za snimanje press fotografija. BMW je u Zadru 2015. održao međunarodnu prezentaciju Serije 2, a lani Nissan u Dubrovniku nove Micre te Porsche nove Panamere.

Osim Mercedesovih djelatnika, na prezentaciji radi i mnogo Hrvata. Delicije u hotelu Braun priprema glavni chef Goran Šikić. Za lagani ručak odabrao je odličan rižoto od rajčica i špinata te tjesteninu s teletinom i gljivama. Savršeno, hvalili su ga svi, a slično je bilo i u restoranu Olive Tree na splitskoj rivi. Na lokacijama izvan hotela hranu pripremaju kuhari Ivić cateringa iz Zagreba.

– Portugalci, Irci, Britanci, Francuzi i Nijemci su najoduševljeniji.

Arhitekt kao vozač kombija

Kažu da nisu znali kako je lijepa naša obala. Hit su soparnik i fritule za koje nas pitaju recept. Jednom smo Nijemcu morali zapisati kako se zove rožata, kako bi je kad dođe u Hrvatsku na odmor mogao opet probati – kaže Melita Galovac iz Ivić cateringa. Među pratećim je osobljem iz Njemačke bio i vozač porijeklom iz Srbije, inače mladi arhitekt koji je ovaj posao za Mercedes radio kao student i isplati mu se uzeti godišnji odmor kako bi zaradio novac, koji će uložiti u otvaranje vlastitog ureda.

– Oduševljen sam ljudima, Dalmatinci su tako opušteni. Kao da gledam neki dokumentarac o Toniju Kukoču – kaže.