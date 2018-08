A još donedavno su bili nezamislivi: Japanci pokreću nove trendove s motociklima

Automatski su mjenjači u automobilima sveprisutni, a u nekim su segmentima već odavno “izgurali” klasične, ručne mjenjače za koje je iz godine u godinu sve manje interesa. Štoviše, brojni čistokrvni sportski i supersportski automobili već su dulje vrijeme dostupni isključivo s dvije papučice (i polugicama iza upravljača).

S druge strane, što je s automaticima u svijetu motocikala? Brojni razlozi, među kojima su različita motivacija za kupnju motocikla (u odnosu na automobile), drukčiji način vožnje i u potpunosti drukčiji pogled na uživanje u motornim vozilima, automatske mjenjače – koji su u tom svijetu smatrani “dosadnima” – čini ih prilično rijetkom pojavom. No posljednjih nekoliko godina Honda, primjerice, nudi sve više modela s automatskim, odnosno DCT mjenjačem s dvostrukom spojkom na koje su kupci, vjerojatno na iznenađenje i samog proizvođača, vrlo dobro reagirali. Štoviše, u slučaju nekih modela, sve veći broj kupaca bira upravo DCT umjesto klasičnog manualnog (nožnog) mjenjača.

Poput svojevrsnog trendsetera, Honda danas nudi čak četiri dvokotača koje je moguće naručiti s automatskim mjenjačem. Jedan od njih, odvažni skuter X-ADV, isporučuje se isključivo s DCT-om, a kod ostalih modela – NC750X, Africe Twin i Goldwinga – raspoloživ je kao opcija.

Zašto “automatski” motocikl?

Gotovo svi motociklisti ključnim sastojkom užitka vožnje motocikla smatraju i manualni mjenjač, a ideju automatskog odbacuju bez trenutka promišljanja. Zašto bi, stoga, netko odabrao motocikl koji umjesto da vozač to odradi ručicom spojke i nožnom polugicom, stupnjeve prijenosa mijenja sam? Glavni i najočitiji razlog je udobnost, no poput DCT i automatskih mjenjača u današnjim automobilima, oni u motociklima također nude mogućnosti koje vozaču daju više kontrole. Hondin DCT, primjerice, na Africi Twin ili NC750X nudi opciju mijenjanja stupnjeva prijenosa putem tipki (+ za naviše, – za naniže).

Osim toga, DCT mjenjač na off-road modelima, poput Africe Twin, pruža jednostavniju i bezbrižniju vožnju izvan asfalta, jer se vozač ne mora brinuti o pravodobnom “šaltanju” u viši ili niži stupanj niti promišljati koji je uopće dobar stupanj za uspon na brdo. Sve, drugim riječima, rješava DCT mjenjač. Na ogromnim putnim motociklima, poput novog Goldwinga, automatik ima puno više smisla jer vožnju obogaćuje novim slojem uglađenosti i opuštenosti vožnje, a to je na takvim modelima prilično važno.

Japanci predvode trendove

Honda je prvi motocikl s automatskim mjenjačem predstavila prije 40 godina s modelom CM400A (možete pretpostaviti što u nazivu predstavlja slovo ‘A’), no japanska je marka tek s posljednjih nekoliko ‘automatskih’ modela počela postizati zapažen uspjeh, zbog čega i neki konkurentni proizvođači razmatraju opciju razvoja i ponude automatika. Stoga se nemojte čuditi kad se u bliskoj budućnosti na tržištu pojave brojni drugi, ponajprije europski motocikli koji snagu prenose automatskim, umjesto manualnim mjenjačem. Čini se da sve veći broj vozača dvokotača ima želju za takvom, opuštenijom i jednostavnijom vožnjom.

Top 5 moto automatika:

Honda NC750X

Cijena: 69.500 kuna

Foto: Honda

Hondini modeli NC serije već su dugi niz godina vrlo popularni kod kupaca, osobito početnika. Osim što nudi razumnu količinu snage (55 KS i 68 Nm iz 745 ccm velikog paralelnog dvocilindraša), dostupan je po vrlo razumnoj početnoj cijeni od 64.500 kuna. Dodate li opcijski DCT mjenjač, cijena raste za još uvijek prilično razumnih 5000 kuna, a vožnja postaje ugodnija i jednostavnija - svakako zanimljiva opcija za vozače koji su u svijet motocikala zakoračili iz skutera.

Honda X-ADV

Cijena: 94.900 kuna

Foto: Honda

Odvažan japanski skuter koji kombinira tehnologije motocikala i skutera svojevrstan je križanac koji je moguće voziti na asfaltu i terenu. Osim što koristi paralelni dvocilindarski motor s 55 KS i 68 Nm poznat iz modela NC750X, X-ADV serijski se isporučuje s DCT automatskim mjenjačem koji nudi više kontrole i veći užitak vožnje u odnosu na uobičajene CVT mjenjače koji pokreću skutere.

Honda CRF1000L Africa Twin

Cijena: 120.500 kuna

Foto: Honda

Vrlo uspješna reinkarnacija originalne Africe Twin uzima sve više tržišnog kolača donedavno nedodirljivog BMW-a R1200 GS-a Adventure, a dio razloga u svakom je slučaju i opcija DCT, odnosno automatskog mjenjača koji cijenu diže za 7600 kuna u odnosu na standardni, manualni model. Želite li novu Adventure Sports verziju s većim spremnikom goriva, drukčijim ovjesom i još većim rasponom talenata, morat ćete izdvojiti 133.000 kuna za automatsku verziju. U oba slučaja, Africu Twin pokreće paralelni dvocilindraš koji iz 998 ccm obujma izvlači 95 KS i 98 Nm okretnog momenta.

Honda GL1800 Goldwing

Cijena: 309.000 kuna

Foto: Honda

Najnovije izdanje jednog od najboljih putnih motocikala na tržištu dostupno je i, pogađate, s automatskim mjenjačem. DCT verzije novog Goldwinga stoji čak 309.000 kuna, odnosno 33.000 kuna više od manualne izvedbe. Pokretan novim 1833 ccm velikih bokserskim šesterocilindrašem sa 126 KS i 170 Nm, novi Goldwing u kombinaciji s DCT mjenjačem nudi uglađene performanse za duga i lagodna putovanja.

Zero S

Foto: Zero

Uz automatske mjenjače, jedan od velikih rastućih trendova su i električni motocikli, a među najpoznatijima su modeli tvrtke Zero. Primjerice, model Zero S dostupan je s elektromotorom od 61 KS i 110 Nm okretnog momenta, a ovisno o odabranoj bateriji može prijeći do 360 kilometara s jednim punjenjem. Umjesto manualnog, električni motocikli, poput automobila, koriste svojevrsne jednostupanjske automatske mjenjače koji jamče uglađene i neprekidne performanse.

Pogledajte koliko vrijede vozačke dozvole i kada ih trebate zamijeniti: