7 modela za legalnu vožnju bez polaganja vozačkog ispita

Prošla zima, iako je u nekom trenutku bila snažna, zapravo je bila vrlo kratka. To je razlog što su mnogi vozači motoriziranih dvokotača svoje ljubimce mogli voziti još od proteklog ljeta. Dolazak proljeća, pak, znači da i oni zimogrozni počinju rabiti ovo prijevozno sredstvo. U većim gradovima mopedi, odnosno motocikli omogućavaju veću prosječnu brzinu od automobila, a tu je i daleko manje problema s pronalaskom parkirnog mjesta.

Stoga smo istražili koji su raspoloživi početni modeli, kojima pogonski motor ne prelaze magičnu brojku obujma od 50 ccm te pripadaju vozilima kategorije AM, gdje su mopedi i motokultivatori. Zanimljivost ove kategorije što je automatski dobivaju vozači osposobljeni za upravljanje vozilima B kategorije, odnosno osobnim automobilima, a da nisu imali priliku nijednom sjesti na moped ili skuter.

Sve su to modeli koji ustvari označavaju ulazak u svijet motoriziranih dvokotača, a na kupcima je da odaberu kategoriju koja im se čini zanimljiva, odnosno najprivlačnija, bez obzira na to je li riječ o izvedbi motocikla – kako onog sa sportskim karakterom tako i cross varijante – ili pak skuter varijanti koja je prvenstveno namijenjena gradskoj upotrebi.

Pored same konstrukcije, odnosno kategorije vozila, kupci mogu birati i između dvotaktnih motora, sa i bez direktnog ubrizgavanja, te četverotaktnih, dok je za veće agregate rezervirana samo četverotaktna tehnologija. Iako bi mnogi pomislili kako je riječ o modelima koji se nalaze u svega nekoliko tisuća kuna cjenovne razlike, one mogu biti daleko veće. Stoga je preporuka odmah na početku postaviti granicu do kojeg iznosa ste spremni ići, pa tražiti što se najbolje za taj iznos može dobiti.

Naša je preporuka da se prednost daje proizvođačima koji imaju razgranatu servisnu mrežu, što u konačnici znači i da će raspolagati određenim lagerom rezervnih dijelova, kako u slučaju redovnog servisiranja tako i u slučaju karoserijskih popravaka.

Izdvojili smo nekoliko modela, u različitim klasama, a za koje smatramo da su dobra prilika te da nude dobar omjer uloženog i dobivenog.

Aprilia RS 50 Bianco Glam, 30.910 kn

Foto: Aprilia Aprilia RS 50 Bianco Glam, 30.910 kn

Aprilia je poznati proizvođač motocikala, na čiji spomen mnogi pomišljaju na supersportsku liniju RSV modela. No, ponuda ipak počinje modelom RS4 50, a do nedavno to je bio RS 50 koji smo pronašli u Bianco Glam izdanju. Dvotaktni motor s 49 kubičnih centimetara omogućava novim vozačima da zakorače u svijet sportskih motocikala, te da sanjaju kako će kroz nekoliko godina doći do kralja klase, RSV4 RR s više od 200 KS, koji je sposoban pojuriti i više od 300 km/h.

Derbi Senda X-Treme 50 R, 26.200 kn

Foto: Derbi Derbi Senda X-Treme 50 R, 26.200 kn

Poznati španjolski brand Derbi označava motocikle koji mnogima predstavljaju ulazak u svijet motocikala, i to u slučaju da su zaljubljeni u enduro odnosno supermoto izvedbe. Za ovu je godinu pripremljena obnovljena linija modela Senda X-Treme 50 R, koja donosi ugradnju elektronski kontroliranog rasplinjača, zahvaljujući čemu je dvotaktni, tekućinom hlađeni motor uspio zadovoljiti Euro 4 norme. Novo sjedalo, dorađeni ovjes, te korištenje digitalne instrumentne ploče obilježavaju obnovljeni model.

Vespa Primavera 50 4T3V, 22.390 kn

Foto: Vespa Vespa Primavera 50 4T3V, 22.390 kn

Spominjemo li skutere, ne možemo zaobići Vespu. Brand je to koji izaziva strahopoštovanje, kako onih iskusnijih i starijih vozača, tako i početnika. Najnoviji model koristi moderni 4T 3V i-get Euro 4 agregat. Vespini modeli nikada se nisu povezivali s brzinom, već uživanjem u vožnji, što maksimalna brzina od 45 km/h ovom modelu svakako i omogućuje. Uz spremnik goriva od 8 litara, Primavera 50 4T3V ima i izvrstan doseg. Tu je i 3000 kn povoljnija akcijska cijena.

Kymco People S 50, 15.995 kn

Foto: Kymco Kymco People S 50, 15.995 kn

Skuter koji pruža veću okretnost, odnosno lakšu upravljivost, svakako je onaj s većim kotačima. U ponudi Kymco modela to je People S 50 koji dolazi na 16-colnim kotačima, i to s gumama 100/80-16 sprijeda, te 110/80-16 straga. Dovoljno su 'mesnate' da dobro upijaju neravnine uobičajene na domaćim prometnicama. Provjereni dvotaktni, zračno hlađeni pogonski agregat osigurava pouzdanost 102 kilograma teškog skutera, koji je preporuka opremiti i stražnjim koferom za prijevoz i odlaganje stvari.

Piaggio Fly 50 2T, 13.390 kn

Foto: Piaggio Piaggio Fly 50 2T, 13.390 kn

Jedno vrijeme porasla je popularnost početnih skutera koji su se prodavali i u supermarketima. Danas je to segment koji nije toliko eksponiran, jer su mnogi spoznali da je trajnost takvih modela na razini njihove cijene. Ipak, i poznati Piaggio ima povoljni model Fly koji ispunjava osnovne potrebe, ali ipak ne u najmanjim dimenzijama. Lagana konstrukcija pruža izvrstan omjer snage i težine. Niska potrošnja Hi-Per2 motora razveselit će svakog, a tu je i dobra kvaliteta izrade.

Aprilia SR 50 R, 21.090 kn

Foto: Aprilia Aprilia SR 50 R, 21.090 kn

Kroz dugi niz godina postojanja SR 50 je mnogo puta bio prvi - prvi skuter s 13-colnim kotačima, prvi s hlađenjem tekućinom, prvi s kočnim sustavom s dva diska, prvi s izravnim ubrizgavanjem goriva... Za pogon rabi pouzdani dvotaktni motor koji daje zavidnu razinu živahnosti, što se i očekuje od modela sa sportskim genima. Tu je i završna obrada na razini većih modela, čime se opravdava i konačna cijena skutera. Ne zaboravimo na digitalnu instrumentnu ploču, dvostruko prednje svjetlo...

Tomos Flexer, 8036 kn

Foto: Tomos Tomos Flexer, 8036 kn

U pravilu, govorimo li o vozačima koji imaju više od 30 godina, teško da ima onih koji u nekom navratu, u počecima, nisu imali priliku voziti neki od Tomosovih modela. Danas poznati slovenski brand ima novog vlasnika koji pokušava zauzeti zapaženije mjesto na tržištu, a bori se povoljnim mopedima. Dakako igra i na nostalgiju starijih vozača, iako koristi tehnologiju koja je prisutna već nekoliko desetljeća, pa dolaze uz automatski mjenjač s dva stupnja prijenosa. Veliki naglasak stavljaju na specijalizirane modele za kurirske službe i dostavljače.

FOTO Ovo su groblja dizelaša, 300.000 čeka svoju sudbinu: