30 godina Lexusa: Već 1991. prestigli su BMW i Mercedes u SAD-u

U prvoj polovici 80-ih godina prošlog stoljeća japanski su automobili već imali velikih uspjeha u SAD-u. Njihovi pouzdani i jeftini modeli pronašli su put do brojnih američkih kupaca, ali luksuzne modele nisu imali u ponudi. Gotovo istovremeno u razvoj premium brenda krenuli su Honda s Acurom, Nissan s Infinitijem i Toyota s Lexusom. Acura se pojavila 1986. i do danas se prodaje samo u SAD-u (2018. u 158.934 primjeraka), a Infiniti i Lexus pojavili su se 1989. godine. Infiniti je globalno na oko 200.000 auta godišnje (150.000 u SAD-u) i nedavno je objavio da se povlači sa Starog kontinenta. Na “matičnom” je tržištu, kao i u Europi, najuspješniji Lexus s prodajom od oko 300.000 auta godišnje u SAD-u i 45.000 u Europi.

Projekt Lexus započeo je 1983. godine kada je Toyotin predsjednik Eiji Toyoda svojim inženjerima naložio da razviju “automobil koji je bolji od najboljeg na svijetu”, koji će biti prava konkurencija najluksuznijim automobilima koji su tada dominirali u premium segmentu – američkim Lincolnu (luksuzni brend Forda) i Cadillacu (GM) te njemačkim proizvođačima Mercedesu i BMW-u. “Circle F” zvao se tajni projekt na kojem je radilo 4000 ljudi, a pokretačka snaga bio je glavni inženjer Ichiro Suzuki, čovjek koji nije bio spreman na kompromise, a cilj je bio napraviti automobil s najvećom brzinom od 250 km/h, uz prosječnu potrošnju od 10,5 l/100 km te uz razinu buke u kabini od 58 dB pri 100 km/h. Japanski inženjeri brinuli su o svakom detalju, od mehanike do vrhunske obrade u kabini.

Primjerice, za pogonski agregat izabran je 4-litreni V8 s 241 KS, a proizvedena su 973 prototipa i baš su svi radili mirno i uglađeno. Zbog toga je prva televizijska reklama “Art of Balance” bila vrlo dojmljiva: na poklopcu motora bile su u piramidu složene čaše pune šampanjca koji se nije prolio ni kada je automobil na valjcima ubrzao do 240 km/h. Impresivno. I odmah je po početku prodaje 1989. postigao strelovit uspjeh. Lexus je već 1991. postao najprodavaniji uvozni premium proizvođač u SAD-u prestigavši BMW i Mercedes (domaći Cadillac i Lincoln bili su jači do 1998.). LS 400 lansiran je sa stotinama novih patenata i postavljanjem novih standarda kvalitete. Od 1990. Lexus se prodaje i u Europi (lani je imao rekordnu prodaju od 46.170 auta), a danas je prisutan u 90 država.

Tijekom 30 godina Lexus je predstavio brojne inovacije i patente. Primjerice, u Lexusu je prvi put predstavljen revolucionarni VVT-i benzinski motor, model RX 300 4x4 prvi je ponudio standardnu satelitsku navigaciju, a 1999. je predstavljen IS 200, prvi model posebno razvijen za europske kupce. Godine 2004. predstavljen je RX 400h, prvi luksuzni hibridni SUV na svijetu, pogonski sklop koji će postati Lexusov (ali i Toyotin) pravi brend do danas i u budućnosti. Tek se 2005. Lexus počeo prodavati u matičnom Japanu i odmah je polučio velik uspjeh.

Godinu kasnije u četvrtoj generaciji perjanice LS 460 predstavljen je prvi automatski mjenjač s 8 brzina, ali i brojni sigurnosni sustavi. Lexusov superautomobil LFA razvijan je 10 godina i 2012. je proizvedeno samo 500 primjeraka. Do danas se Japanci ponose vrhunskom izradom automobila i rigoroznim provjerama kvalitete pod značkom Lexusa, a posebno se hvale Takumi majstorima. Drevni japanski koncept Takumi označava majstore koji posjeduju savršenu kombinaciju vještine i strasti. Vrhunski su obučeni da bez greške uoče čak i najmanji detalj. Svaki se od ovih majstora specijalizira za samo jedan element u postupku proizvodnje automobila. Od 7700 radnika u Lexusovoj tvornici Miyata u Kyushiju samo je 19 majstora Takumija. U Hrvatskoj je Lexus bio prisutan do gospodarske krize 2009. godine i nedavno se vratio na naše tržište.

