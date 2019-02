120 godina opela, od kućnih svijeća do pametnih led-ica

Opel ove godine slavi 120 godina od proizvodnje svog prvog automobila, a svoju su nam bogatu povijest odlučili pokazati u testnom centru u Dudenhofenu pored Frankfurta. Nijemci, koji su od 1929. do 2017. godine bili u vlasništvu američkog General Motorsa, a sada su u vlasništvu francuske PSA grupacije, zaista se imaju čime pohvaliti. Na testnoj stazi dočekala su nas 22 najznačajnija povijesna modela iz prošlih stoljeća (doslovno!) - od prvog Patentmotorwagena System Lutzmanna iz 1899. i Doktoragena iz 1909., preko još četiri modela proizvedena između dva svjetska rata poput Admirala i Kapitana, pa onda i svi legendarni i kultni poslijeratni modeli od Kadetta svih generacija, amerikaniziranih Rekorda, sportskih modela GT i Monza, kultnih sportaša iz 90-ih Calibre i Kadetta GSi, pa do modernih modela iz ovog tisućljeća. Svi su modeli, izuzev dva najstarija, bili spremni za nas, za testiranje. Prava poslastica!

Velika razlika i u 20 godina

Opel nije priredio proslavu samo radi proslave, već je naglasak bio na razvoju i osmišljavanju tehnologije osvjetljenja na autima. Stoga smo starodobne automobile koji se konstantno servisiraju i sređuju u Opel Classic radionici u sklopu središnje Opelove tvornice u Russelsheimu - koja i sama ima romantičnu patinu, budući da su najstarije zgrade izgrađene prije više od 100 godina - gdje ih stručni mehaničari održavaju u savršenom stanju, vozili po mrklom mraku testne staze tik do testnog ovala na kojem se 24 sata dnevno isprobavaju zamaskirani budući modeli.

Foto: Opel

Kad vidite kakva je bila vidljivost po noći u automobilima kroz povijest, od prvog auta iz 19. stoljeća, ali i automobila iz 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća, jasno vam je zbog čega je prije bilo više kobnih prometnih nesreća i više poginulih na cestama jer je jedan od razloga sigurno bilo slabo osvjetljenje naspram današnjih modernih pametnih svjetala koja zamjenjuju dnevno svjetlo.

Već je prvi Opelov model System Lutzmann donio poboljšanja. U vremenu kad su automobili i kočije koristili svjetiljke ne radi osvjetljenja ceste već da budu vidljivi drugim sudionicima u prometu, Opel je osvijetlio okoliš kućanskim svijećama, ali montiranim u staklenu kutiju sa zrcalom koja se nije morala nositi ispred auta. Opel je nastavio postavljati trendove u dizajnu prednjih svjetala, pa je kultni Kapitän iz 1938. bio jedan od prvih auta sa svjetlima integriranim u odbojnik i to ne okruglim nego šesterokutnog oblika. Upravo usporedba tih, za to vrijeme najnaprednijih svjetala i današljih IntelliLux LED matrix pametnih prilagodljivih svjetala donosi pogled u revoluciju koja se dogodila u jednom od najbitnijih sigurnosnih sustava u automobilima – osvjetljenju.

Foto: Opel

Doplata 10.000 kuna

Dok se po mraku iz Kapitäna uz slabi i tanki snop svjetla vidi tek desetak metara ispred automobila, iz nove Astre s IntelliLux LED matrix svjetlima vidi se kao po danu, a istovremeno ne zasljepljuju druge u prometu. Sastoje se od ukupno 16 LED elemenata (po osam sa svake strane) koji automatski i stalno prilagođavaju duljinu i raspodjelu svjetlosnog snopa svim prometnim situacijama i jednostavno “izrezuju“ automobile koji dolaze u susret kao i one ispred. To funkcionira jednostavno: čim se s automobilom izađe iz gradskog područja, prednja svjetla s matricom automatski prelaze u duga svjetla i stalno prilagođavaju dužinu i raspodjelu svjetlosnog snopa. Opel ih je u Astri predstavio 2015. i time je do tada luksuznu opremu u kompaktnoj klasi ponudio širokim masama. Sada se većina Opelovih modela može kupiti s tom tehnologijom, a nova generacija Opel Corse koja će biti predstavljena ove godine bit će prvi model u B segmentu s ovakvom tehnologijom, uz full LED prednja i stražnja svjetla. Tako će Opel još jednom inovacije i najmoderniju tehnologiju učiniti dostupnijom svima.

Pogledajte što je napravio kada je vidio da susjedu kradu automobil