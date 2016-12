'Elin je znala da nema razloga za strah, svi smo bili pokraj njega...'

Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić može reći da mu je 2016. bila jedna od boljih godina. Prije pet mjeseci supruga Elin rodila je drugog sina, Leona, koji je, kako kaže, unio dodatnu radost u njihov dom. Stariji je sin Ivan potkraj listopada proslavio drugi rođendan, a prije mjesec dana prvi je put stao na skije.

Božić omiljeni blagdan

– Skije je dobio na dar kad se rodio. Nisam znao kako će reagirati kada prvi put stane na njih, ali sve je proteklo više nego dobro. Bilo mu je zabavno. Kao bivša skijašica, i Elin je znala da nema razloga za strah. A i svi smo bili pokraj njega pa je bio potpuno siguran – rekao je Ivica za Story.

Taj se dan još s puno emocija prepričava u obitelji 37-godišnjeg skijaša i njegove supruge. Tata Ivica ponosno ističe da Ivan nije imao problem s prihvaćanjem novog člana obitelji, svoga mlađeg brata.

– Sve mu je odmah bilo jasno. Znao je da je dobio mlađeg brata i da se mora brinuti o njemu, biti mu prijatelj i podrška. Odlično se snašao u ulozi starijeg brata – govori Ivica koji tvrdi da ga je očinstvo promijenilo u smislu da je puno opušteniji. Obitelj Kostelić blagdane je provela zajedno, na ručkovima i večerama. – Božić mi je omiljeni blagdan. S veseljem sam ga iščekivao još kao dijete, a ništa se nije promijenilo ni danas kad sam otac. Ipak, darove kupujem u posljednji trenutak. Na sreću, Elin je puno savjesnija kada je o darovima riječ. Najčešće zajedno sastavimo popis, a samu kupnju i umatanje darova obavi ona. Kad je riječ o dočeku Nove godine, tomu ne pridajem veliku pozornost – rekao je Ivica, a 2016. godinu, ističe, pamtit će po rođenju sina Leona.

Odlično jede i spava

– Leon je dobra beba. Odlično jede i spava, a to je najvažnije. Prva tri mjeseca bila su nam teška zbog grčeva, ali sada je to iza nas – govori najbolji hrvatski skijaš te dodaje da su sve to normalne roditeljske brige i radosti. Kaže se da uz djecu vrijeme brzo prolazi, a Ivica je dodao da sve što je lijepo kratko traje, pa tako i vrijeme provedeno s malenim nasljednicima. A na pitanje što znači biti dobar roditelj, odgovorio je:

– Ponajprije da me djeca poštuju i vole. Godinu na izmaku Ivici su obilježili i brojni uspjesi sa skijaških staza. Kako kaže Ivica, svaka utrka priča je za sebe, doživljaj vrijedan pamćenja, a vjeruje da će takva biti i utrka Snow Queen Trophy 3. i 5. siječnja 2017. na Sljemenu u kojoj će ga bodriti cijela obitelj.