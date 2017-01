Svadba je 100.000 kuna. Najjeftini su restorani na rubu grada, a najskuplji privatna imanja i centar Zagreba

Prvo treba izabrati lokaciju, pa onda crkvu, bend, fotografa... To je redoslijed planiranja koji će budućim mladencima preporučiti profesionalni organizatori vjenčanja. Ipak, najčešće se, ako se pita mladenku, na prvom mjestu nađe vjenčanica, a tek onda ostalo. Odakle god se krenulo, planiranje jednog od najvažnijih dana u životu mora biti besprijekorno, a nekoliko savjeta kako da prođe što bezbolnije dali su nam zagrebački organizatori vjenčanja.

Ključni za atmosferu

Prvi je korak odrediti budžet. U prosjeku se za vjenčanje sa stotinu gostiju kreće od 70 do 100 tisuća kuna. Može se uštedjeti na nekim elementima i sniziti cijenu, koja može biti i puno veća, gotovo pa joj je samo nebo granica. Najviše će ovisiti o sali, odnosno o lokaciji. U Zagrebu se tako iznosi kreću od 40-ak pa sve do više od sto eura po “stolcu”.

– Uvijek ima iznimaka, ali najjeftiniji su restorani na rubu grada, primjerice u Sesvetama. Najskuplja su pak privatna imanja i centar – objašnjava organizatorica vjenčanja Tamara Knežević te dodaje da Zagrepčani sve češće odabiru svadbe na otvorenom. Osim lokacije sale, treba odabrati i crkvu. Ponekad su budući supružnici emotivno vezani baš uz neku određenu ili odabiru onu koja im se najviše sviđa. Kako doznajemo, u tom je slučaju najpopularnija Crkva svete Katarine na Gornjem gradu.

Slijedi odabir glazbe koja je, prema riječima T. Knežević, jedan od najvažnijih elemenata. Bend će određivati atmosferu cijele večeri i zato je ključno pogoditi. Treba provjeriti koju vrstu glazbe svira te zna li pjesme koje mladenci žele. Bilo bi idealno kada bi mogli barem jednom poslušati bend prije nego što ga angažiraju. Cijena im se kreće od 15 do 30 tisuća kuna, iako može poprilično narasti ako mladenci požele neko poznato estradno ime.

Nešto manje novca, od 5000 do 30.000 kuna, treba izdvojiti za fotografa, no pritom valja biti jako oprezan.

– Tu su najčešće prijevare i najlakše je preveslati nekoga tko nema iskustva. Važno je znati da nije dovoljno imati samo fotoaparat i nekoliko lijepih slika na stranici. Pravi fotograf za vjenčanja uhvatit će svaki važan trenutak i to će biti uspomene za cijeli život – objašnjava T. Knežević te dodaje kako treba dobro provjeriti što je sve uključeno u paket koji se plaća, odnosno koliko je sati fotografiranja u njemu i slično.

Kada su glavni elementi rezervirani, može se početi birati vjenčanica, odijelo, prstenje, cvjetni dizajn, pozivnica, zahvalnica... Ovi “estetski detalji” ovise isključivo o želji mladenaca, njihovu stilu te iznosu koji su spremni potrošiti. Vjenčanice se tako mogu naći već za nekoliko stotina kuna, u prosjeku se njihova cijena kreće od 1000 do 10.000 kuna, ali ima ih i deset puta skupljih. Isto tako, mnogi pozivnice izrađuju sami pa stoje nekoliko kuna po komadu, dok drugi naručuju personalizirane po cijeni od stotinjak kuna za jednu.

Prvi baazar u Hrvatskoj

Mnogo je odluka koje treba donijeti i zato je danas sve popularnije angažirati organizatora vjenčanja.

– To se posebno odnosi na mlade ljude koji puno rade i nemaju vremena – govori Tamara Knežević te dodaje da od pomoći mogu biti i sve češći sajmovi vjenčanja. Jedan se održava za vikend u dvorani Vatroslava Lisinskog. Svi koji pripremaju svadbu i oni koji to tek planiraju mogu doći na Dane vjenčanja danas i sutra od 10 do 21 sat. Ulaz je 15 kuna, a prvi se put organizira i baazar na kojem će si mladenke međusobno prodavati vjenčanice i ostale dodatke. •