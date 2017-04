Zagrepčanka izašla iz dućana, a nakon prvotnog šoka uslijedilo je još veće iznenađenje

Nakon što smo objavili priču o prodavačici sa zagrebačkog Dolca koja je svojim postupkom oduševila brojne Zagrepčane vrativši 50 kuna čovjeku koji ih je zaboravio, nova pohvala na račun još jedne prodavačice osvojila je simpatije mnogobrojnih članova grupe "Zakaj volim Zagreb". Iako ne mislimo da su dobri ljudi i poštenje rijetkost, svaki slučaj poput spomenutog zaslužuje da se istakne.

Tako je i Snježana Kovačević objavila priču koja ima sretan završetak, a sve zahvaljujući prodavačici jednog dućana.

Njezina majka, inače umirovljenica, prije nekoliko dana u Offertissimi na Ilici, kod Keglića, zaboravila je novčanik sa svim dokumentima i 800 kn.

– Kako je starija i hoda sa štakom, tek je na Črnomercu shvatila da nema novčanika. Da se vrati do dućana, trebalo joj je vremena. Prodavačica ju je prepoznala i vratila joj je novčanik koji je spremila – opisuje Snježana ne skrivajući oduševljenje.

– Ne moram vam opisivati prvo zbunjenost i strah, a onda radost i olakšanje. Žene nisu htjele uzeti ni za kavu jer se to može svakome dogoditi. Velika hvala i ponosna sam jer u ovom našem gradu žive mali ljudi koji mu daju veličinu – zaključila je Snježana koja se prisjetila još jednog sličnog slučaja. Prije dvije godine u prepunoj je Areni za vrijeme hokejske utakmice izgubila svoj mobitel, no netko ga je pronašao pa su zaštitari to objavili preko razglasa i dali joj ga na kraju utakmice.

– Vraćen mi je mobitel u dvorani gdje je bilo sedam tisuća LJUDI. Namjerno je napisano velikim slovima. Ima u ovom gradu puno, puno LJUDI i na to trebamo biti ponosni. I bez obzira na to što je to primjereno ponašanje, svaku dobrotu treba pohvaliti jer to nas čini ljudima – zaključila je Snježana.

>>Imate li sličnu priču i želite podijeliti s našim čitateljima, javite nam se na mail dojavi@vecernji.net

>>Policajci šetali Trgom bana Jelačića pa naišli na neviđenu situaciju

>>Ono što je ovaj kontrolor učinio u zagrebačkom tramvaju iznenadilo je mnoge

>>Što je to učinio vozač ZET-ova tramvaja? Ovo se ne viđa svaki dan...