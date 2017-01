'Prije sam pio dosta alkohola, sad osjećam trnce, drhte mi ruke, hvataju me napadi panike...'

P: Od 2000. godine sam slijep na desno oko i dijagnosticirana mi je ablacija retine. Nakon tri operacije rezultat je bio totalno sljepilo. Prošle godine odjednom me napala neka upala te smo čak sumnjali na alergiju. Budući da nisam ionako ništa vidio na to oko, nisam se jako zabrinuo. Međutim, kada se suzenje smirilo, uočio sam da se na oku uhvatila mrena. Totalno zamućenje leće ili možda rožnice, nema šarenice, a ni zjenice. Problem je estetski budući da sumnjam da mi itko može vratiti vid. No tu nije bio kraj, nego se oko smanjilo i gotovo je potpuno zatvoreno. Sada opet suzi i ponekad dosta boli. Nisam išao liječniku jer nada više i ne postoji, ali me zanima koji može biti uzrok ovog naglog smanjenja i nestajanja oka. Može li se tu nešto napraviti?

Na pitanje čitatelja odgovara Šarolta Pinter, dr. med. spec oftalmologije

– Vi najvjerojatnije imate leukom rožnice, bjelkasto zamućenje površine oka koje je nastupilo kao posljedica bakterijske, virusne, gljivične, autoimune upale rožnice ili mehaničkog oštećenja. Zamućenju rožnice mogao je pridonijeti i previsoki ili preniski očni tlak. Kod leukoma se zdravo i prozirno tijelo rožnice zamjenjuje vezivnim tkivom, odnosno ožiljkom. Kada se tome pridruži nefunkcionalnost oka koja je nastala zbog odignuća mrežnice, očna jabučica se smanjuje, oko atrofira, nerijetko uz pojavu bolova. Zbog toga ste se na pregled obavezno trebali javiti čim su počele te smetnje, bez obzira na to što na to oko ne vidite. Iako je sada dosta kasno, očni pregled mora se napraviti i zbog zdravog, a ne samo bolesnog oka. Kada se ustanovi stvarno stanje oba oka, na bolesno oko može se staviti ljuskasta proteza koja danas vrlo uspješno rješava estetski problem.

P: Osjećam napetost te trnce po tijelu koji su praćeni lupanjem srca, drhtanjem ruku, opsesivnim mislima, napadajima panike, lošom koncentracijom i pamćenjem... Sve ovo događa se kada sam pod stresom. Nalazi krvi su u redu. Prije pojave svih ovih problema često sam konzumirao velike količine alkohola. Koja bi mogla biti dijagnoza i trebam li dodatne pretrage?

Na pitanje čitatelja odgovara Igor Girotto, dr. med., spec. psihijatar

Vjerojatno bi se pregledom i detaljnom anamnezom moglo točnije razumjeti kako je došlo do tog stanja, a time bi se i terapijski moglo prići cjelovitije. Kod alkoholizma je poremećen unos, apsorpcija i metabolizam važnih tvari, između ostalog vitamina B. U oporavku – a to znači po uspostavi apstinencije – uvijek se preporučuje i kura B vitaminima. Vitamin B12 zaslužan je za izgradnju mijelinskih ovojnica, a to znači za jedan od glavnih sastojaka čitavog živčanog sustava, čiji se manjak najprije vidi kroz umor, slabiju koncentraciju, volju itd. Veći manjak izaziva anemiju. Toplo vam preporučujem posjet psihijatru.

