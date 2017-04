Imao je 180 kilograma i izgledao ovako, a sada svojom pojavom sve obara s nogu

Luis Trigo (30) imao je 180 kilograma i nikada zapravo nije obraćao pažnju na to. Nije mislio na svoje zdravlje niti kakav bi mu život bio da je lakši. No, kada je dobio posao, shvatio je kako zbog svoje težine ne može raditi.

– Nisam mogao stajati na poslu. Radio sam u skladištu i morao sam stalno biti na nogama, no nisam mogao. Stalno sam se naslanjao na nešto, bio sam spor, umoran... – priča Luis koji je tada imao oko 150 kilograma, nakon čega je pao u depresiju i još se više udebljao.

– Bio sam širok kao dvije osobe i uvijek bih morao kupiti dva avionska mjesta kada bih išao na ljetovanje – priznao je.

No, kada mu se zdravstveno stanje pogoršalo, liječnik mu je rekao da mora smršavjeti ili će umrijeti.

– To je bio ključan trenutak u mom životu. Počeo sa s dijetom taj mjesec, u travnju 2011. – rekao je Luis.

Počeo je mršavjeti i smršavio je čak 100 kilograma u idućih nekoliko godina.

– Nije me toliko povrijedilo to što mi je liječnik rekao nego činjenica da tratim sebe i svoj život. Mogao sam sjediti i umrijeti ili učiniti nešto i živjeti život kakav bih trebao – rekao je on.

Danas je mišičavi muškarac koji mami poglede brojnih žena, a svojim primjerom želi biti inspiracija drugim ljudima koji imaju problema s prekomjernom težinom.

