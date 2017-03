5 situacija u kojima ne biste trebali piti vodu

Voda je obično siguran i zdrav izbor pića. Pomaže nam, očito, u hidrataciji, sprečava prejedanje, a potencijalno i uništava dodatne kalorije.

Međutim, više nije uvijek bolje, a to vrijedi i za vodu. Ovo je pet situacija u kojima ne biste trebali piti vodu prema izboru portala Prevention:

1. Kada ste je već puno popili

Ako popijete previše vode, možete si ugroziti zdravlje. To je rijetko, ali ipak moguće. Može, na primjer, doći do poremećaja prirodne ravnoteže soli u vašem tijelu, što dovodi do preniske razine natrija, ili hiponatrijemije. Može doći i do mučnine, povraćanja, napadaja, pa čak i smrti, iako se to događa doista rijetko.

2. Kada vam je urin proziran

Zaboravite staro pravilo o osam čaša vode na dan i pogledajte u zahod. Ako je tekućina lagano žućkasta, dosegli ste optimalan status hidratacije. Ako u školjci vidite samo prozirni urin, vjerojatno trebate malo "povući ručnu" s unosom vode. S druge strane, tamnožuta boja znači da trebate ubaciti koju kapljicu vode u sebe.

3. Kada jedete obilan obrok

Želite li srezati kalorije, popijte čašu vode prije obroka, ili kad osjetite glad, i jest ćete malo manje jer voda već zauzima prostor u vašem želucu. Ali iz istog razloga ne biste trebali biti previše vode prije ili tijekom teškog obroka jer to može dovesti do osjećaja nelagode.

4. Kada dugo intenzivno vježbate

Kroz znoj gubimo elektrolite, koje u slučaju teškog znojenja treba nadoknaditi. Ali njih nećete naći u običnoj vodi, a umjesto preslatkog sportskog pića možete pribjeći kokosovoj vodi, koja sadrži potrebne elektrolite i više.

5. Kada je voda puna sladila

Mnogi uživaju u flaširanoj vodi s različitim okusima. Međutim, sladila u takvoj vodi povezana su s povećanim osjećajem gladi, pa čak i porastom mase, prema nekim istraživanjima. Stoga umjesto kupovne vode s okusom možete sami u običnu vodu dodati malo limuna, limete ili neke začine.

