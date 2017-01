Jackpot od 43 milijuna kuna dobio je Zagorac, a da je milijunaš, shvatio je tek nakon tri dana: Ne vjerujem, herc mi bu otkazal

Sretni dobitnik 43 milijuna kuna na lotu 7/39, jackpotu koji je izvučen 11. siječnja ove godine, mladi je obiteljski čovjek iz Zagorja. U Hrvatskoj lutriji kažu da novopečeni hrvatski multimilijunaš nije spreman izaći u javnost te da je još samo supruzi kazao za dobitak. Zagorski milijunaš sretne brojeve uplatio je putem interneta, odigrao je tri kombinacije, odabrao slovo A, precrtao DA za dodatnu igru Joker i uplatio 17 kuna. U Lutriji kažu da im je novi hrvatski milijunaš kazao da isključivo igra putem interneta, a i rezultate izvlačenja provjerava na računalu. Tako se i Lutriji javio tek nakon dva-tri dana, kaže predsjednik HL-a Danijel Ferić, nakon što prije posla provjerio brojeve.

– Šok prije posla, prvo sam pomislio da bi mi dobro došao jedan Normabel. Kad me je žena pitala kaj je, rekao sam joj da pogleda sve te zelene brojke. Ja ne vjerujem. Od ovog bu mi herc otkazal. Baš čudan osjećaj. Kaj bum sad još ne znam. Imamo kredite i to bumo prvo riješili. Ne moram iz dana u dan razmišljati kak s plaćom – rekao je sretni dobitnik, a prenose njegove riječi iz Hrvatske lutrije. Kažu da je za kraj svim igračima poručio, posebno onima koji ne vjeruju.

– Vjerujete, ovo je stvarno. Može vam se ostvariti san. Igraj i ak' imaš sreće, dobit ćeš. Sretni Zagorec, nakon što mu država oduzme 30 posto, dobit će na ruke 30 milijuna kuna.

HL početkom ove godine usrećila je i dva igrača EuroJackpota u Hrvatskoj. Svaki od njih je dobio zahvaljujući pogođenoj kombinaciji pet plus jedan, po 4,5 milijuna kuna. Jedan dobitak je otišao u Zaprešić, bračnom paru koji je tu sretnu vijest podijelio samo s najužim članovima obitelji. Oni su jučer podigli svoj novac.

No Mario Kucel, koji je zadnjih dana u medijima govorio da je on sretni dobitnik drugih 4,5 milijuna kuna na EuroJackpotu, još se nije javio u Hrvatsku lutriju u kojoj kažu da za to ima rok od 60 dana.

