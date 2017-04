Ovo je djevojka s najgorim imenom na svijetu

Neki ljudi uistinu nemaju sreće s imenima. Za to nisu krivi oni, nego roditelji koji su im dali to ime, ali i niz okolnosti.

Kada je jedna djevojka iz Kalifornije prije dvadesetak godina dobila ime Isis Harambe, nikome to ništa nije značilo. No, korisnici interneta danas su ga proglasili najgorim imenom na svijetu. Naime, djevojka u svom imenu ima naziv najveće terorističke organizacije ISIS (Islamska država) te gorile Harambe koja je ubijena krajem svibnja 2016. u zoološkom vrtu u Cincinnatiju kada je jedan dječak preskočio ogradu i ušao u njezin kavez.

Nakon što je Andre Golo na Twitteru objavio fotografiju njezine vozačke dozvole, djevojka je postala hit na internetu. No, brzo se otkrilo kako Harambe na svahiliju znači ''sklad'' dok je njezino prezime Spjut skandinavsko.

I was talking to someone and didn't believe her when she told me her name.



Dear Internet, please don't break. pic.twitter.com/vxsTZwwvZg