Mislila da je doživjela srčani udar tijekom seksa, no onda je shvatila da se dogodilo nešto zastrašujuće

Neke ljude seksualno uzbuđuju, u najmanju ruku, poprilično čudne stvari. Bičevi i povez na očima još su koliko-toliko prihvatljivi, no neke granice bi se stvarno trebale znati. Jer onda više nije riječ o seksualnim igricama nego o čistom zlostavljanju.

A to se dogodilo jednoj 27-godišnjoj djevojci kada se upustila u opasne seksualne igre sa svojim partnerom koji voli sado-mazo seks.

Keiren Batten završio je na sudu zbog seksualnog zlostavljanja jer ga je njegova djevojka prijavila policiji nakon traumatičnog iskustva koje je doživjela u spavaćoj sobi.

Batten (43) joj je, dok je imala povez na očima, na vaginu prislonio elektrošoker jačine 240 volti zbog čega je djevojka pomislila kako ima srčani udar i da će umrijeti.

– Osjećala sam se kao da sam u mikrovalnoj pećnici. Cijelo tijelo bilo mi je vrelo, kao da gorim. Osjetila sam kako će mi uši eksplodirati – ispričala je 27-godišnja djevojka na sudu u Cambridgeu.

Priznala je kako je pristala na seksi igrice poput onih iz ''50 nijansi sive'' nakon što joj je njezin dečko rekao kako je dosadna u krevetu. Pristala je da je poveže na drvenu ploču za seks koju je imao u svojoj kući. No, ono što je potom uslijedilo nije očekivala ni u najgoroj noćnoj mori.

Porekla je da je i ona koristila elektrošoker na testisima svoga optuženog dečka, kao i da mu je gasila cigarete na bradavicama te ga palila s aparatom za zavarivanje.

– To su apsolutne gluposti – rekla je ona.

Ispričala je kako ju je 43-godišnjak često vezao na ''ploču za seks'' te je udarao bičevima koji su imali metalne šiljke. Priznala je kako mu je prvi put dopustila da koristi elektrošoker na njezinim bradavicama, no nije očekivala da će je toliko boljeti. Dopustila mu je da ga prisloni i na njezinu vaginu, ali isključenog. No, on ga je ipak uključio bez njezina dopuštenja.

Inače, Batten je već bio u zatvoru zbog seksualnog zlostavljanja svoje bivše djevojke.

