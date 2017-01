Melania turistički adut Slovenije, velika korist i za hrvatski turizam

Slovenci ne gube vrijeme. Već u naslovu turističkog “newslettera” odaslanog novinarima na sam dan inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, ne skrivajući turističke ambicije, poručuju: “Dobrodošli u rodni kraj prve dame SAD-a.” Poruka nije samo prigodna uz taj važni dan kako za Ameriku, tako manje-više i za cijeli svijet. U Turističkoj organizaciji Slovenije potvrđuju kako imaju ozbiljnu namjeru iskoristiti podatak da je supruga američkog predsjednika porijeklom iz njihove zemlje.

Za tu činjenicu, kao i za samu Sevnicu, kamo izravno sežu korijeni Melanije Trump, odnedavno već znaju mnogi. Naročito u ovom dijelu svijeta, a to mjestašce i u spomenutom “newsletteru” slovenske turističke organizacije ima “počasno” mjesto. Taj gradić u središnjoj Sloveniji, smješten na lijevoj obali Save, predstavljen je kao mjesto u kojem je prva dama Amerike odrastala, a ono danas, kako piše, namjerniku nudi relaksaciju i inspiraciju.

Mamac za cijeli svijet

Slovenija, inače, ugošćava oko četiri milijuna turista, koji su u 2015. ostvarili nešto više od deset milijuna noćenja. U tamošnjoj turističkoj organizaciji očekuju da brojke zahvaljujući supruzi američkog predsjednika ubuduće porastu iz cijelog svijeta, a naročito s američkog tržišta. “Slovenski turizam od 2009. do danas već bilježi pozitivan trend u broju dolazaka i noćenja iz SAD-a, a prošle godine do kraja studenoga Amerikanaca je bilo devet posto više nego 2015. To što je Slovenka postala prva dama SAD-a za naš turizam je značajna prilika da Slovenija postane vidljivija na svjetskoj razini. To se osjeća od trenutka kada je Donald Trump najavio svoju kandidaturu za predsjednika. Predstavnici nekih vodećih svjetskih medija već su tim povodom posjetili Sloveniju i ostali oduševljeni ljepotama i uređenošću naše zemlje”, kažu u Turističkoj organizaciji Slovenije, gdje namjeravaju maksimalno iskoristiti interes stranih medija, javnosti i, dakako, turističke branše i potencijalnih turista.

Obići će i Hrvatsku

U tom smjeru, kažu, prilagođavaju marketinške i komunikacijske aktivnosti kojima Sloveniju žele predstaviti kao turističku boutique destinaciju zelenog, aktivnog i zdravog odmora, koja, pri tome, ponudom može zadovoljiti i najizbirljivijega gosta. Ojačali su, kažu u tamošnjoj turističkoj organizaciji, promidžbene aktivnosti kroz sve komunikacijske kanale, počev od društvenih mreža, “newslettera” i prezentacija... do studijskih putovanja za novinare i organizatore putovanja. Poseban će poziv biti odaslan i američkim putničkim agencijama i turoperatorima na slovenski turistički sajam.

Nije isključeno da će i hrvatski turizam od cijele priče imati koristi, turisti s drugih kontinenata, naime, rijetko dolaze posjetiti samo jednu zemlju, obično rade ture kroz nekoliko država.

