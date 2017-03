Zagreb vodio plus osam protiv Celja pa se spašavao, za prolazak mu treba pobjeda Vardara

- Odradili smo fantastičnih 45 minuta i onda je došlo do pada. To nam se u budućnosti ne smije događati - rekao je trener Zagreba Silvio Ivandija.

PPD Zagreb je u odlučujućoj utakmici za prolazak skupine u rukometnoj Ligi prvaka u Areni svladao Celje sa 23:21. Plinari su tako stigli do željenog rezultata i ako Vardar pobijedi Kristianstad u nedjelju, Zagreb će proći dalje.

Prvak Hrvatska napravio je svoj dio posla jer je slavio s dva gola prednosti nakon što je u Celju poražen 28:30 i sada je bolji u međusobnom ogledu. No, za prolazak dalje ovise o ishod nedjeljne utakmice Vardar - Kristianstad. Pobjeda Makedonaca vodi Zagreb dalje, a drugi ishod u osminu finala vodi Dance.

Zagreb je vrlo dobro igrao u prvih 45 minuta i stigao do osam golova prednosti (20:12 i 21:13). No, sredinom drugog dijela uslijedila je kriza i gosti su serijom 7:0 stigli na gol zaostatka. No, onda je Zagreb zabio dva gola za vodstvo 23:20, a Celje je do kraja utakmice uspjelo zabiti još jedan gol.

Plinare su do pobjede vodili Zlatko Horvat, Stipe Mandalinić i Domagoj Pavlović s po pet golova, dok su Ivan Stevanović i Matevž Skok sakupili po pet obrana. Borut Mačkovšek i Blaž Janc zabili su po šest golova za Celje.

- Odradili smo fantastičnih 45 minuta i onda je došlo do pada. To nam se u budućnosti ne smije događati - rekao je trener Zagreba Silvio Ivandija.

