Seizmolozi potvrdili: Šesti pogodak Barcelone izazvao je potres

Kad je Sergi Roberto u petoj minuti sudačke nadoknade za Barcelonu zabio pogodak vrijedan prolaska u četvrtfinale Lige prvaka nastala je erupcija oduševljenja na Nou Campu. I to tolika da je uzrokovala potres, tvrdi seizmolog Jordi Diaz.

On na Institutu za geoznanosti Jaume Almera, koji je udaljen svega 500 metara od Barceloninog stadiona, redovito prati kretanje amplituda tijekom utakmica i koncerata.

- U toj 95. minuti seizmometrom su zabilježene najveće vibracije ikad izmjerene na Nou Campu - naglasio je Diaz dodavši kako je uređaj počeo bilježiti visoke raspone već kod četvrtog i petog pogotka, a da je kod šestog došlo do 'eksplozije'.

>>Engleska zvijezda o Neymarovih osam minuta: 'Nikad u životu nisam vidio ništa slično'

>>Za više sporta posjetite našu Facebook stranicu Večernji list - Sport.

A shaking Camp Nou during an historical #UCL comeback match Barça-PSG. Ground motion registered by our seismometer via @JDiazCusi pic.twitter.com/igI4q9x2bm