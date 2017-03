Rakitić je zabio, ali zbog ovog poteza dobio je ovacije na stadionu i postao hit na internetu!

Barcelona je sinoć bez prevelikih problema pobijedila Celtu. Lionel Messi i društvo poigravali su se s protivnikom, a na kraju je završilo 5:0.

Messi je kao i obično bio junak susreta, zabio je dva gola i toliko puta asistirao, ali u Ivan Rakitić odigrao je vrlo dobro. Enrique je shvatio da hrvatski reprezentativac mora igrati pa ga već dvije utakmice zaredom stavlja u prvu postavu, a Ivan je oba puta zabio gol.

Jučer je, doduše, bio u zaleđu, ali suci to nisu vidjeli. No, veći pljesak dobio je za jedan drugi potez, za fenomenalno dodavanje za Rafinhu. Zbog tog je nevjerojatnog dodavanja dobio ovacije s tribina te brojne pohvale na društvenim mrežama...

That pass from Rakitić. 🙌 pic.twitter.com/AsE19Kw0Xq — Fiaz Hamzath (@fiazhamzath) March 4, 2017

That pass by Rakitic to Rafinha madre mia man — Faisal (@CampNouFaisal) March 4, 2017

34: Brilliant pass from Rakitic releases Rafinha but he can only shoot straight at keeper Sergio (1-0) #FCBCelta #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2017

That pass by Rakitic 😍...Rafinha should have done better with that chance tbh — BarçaSpiral (@BarcaSpiral) March 4, 2017