Zabunom otkrila vlastitom dečku da ga vara, a on joj se ovako osvetio

Rijetki su oni koji nisu uhvaćeni u nevjeri. No, tko zna kada bi Jordan McNelly otkrio da ga njegova djevojka Zoe vara da mu ona to sama nije poslala u poruci, i to sasvim slučajno.

Jordan je, naime, radio 60 sati tjedno kako bi uštedio novac da on i njegova djevojka odu na zajedničko putovanje na Floridu, no tada je dobio poruku koja ga je šokirala.

Djevojka mu je zabunom poslala da ga vara.

– Sada sam užasno zabrinuta... Viđam tog dečka iza Jordanovih leđa i imali smo važne planove za sutra. Jordan je trebao biti na poslu. No, sada mi je poslao poruku da sutra ne radi, a ja ne želim iznevjeriti svog drugog dečka. Rekla sam mu da ne mogu doći, a on je napisao ''znao sam''. Osjećam se baš loše. Iznevjerila sam ih obojicu. Ja sam glupa ku... jako sam tužna, a već sam izdepilirala cijelo tijelo za seks s tim frajerom. Pomozi – poruka je koju je dobio mladić.

No, on joj se istog trenutka osvetio. Njezinu poruku objavio je na Twitteru.

– Kada slučajno kažeš svom dečku da ga varaš – napisao je Jordan uz hashtag kako je dvije godine u vezi s ku...

Kada joj je rekao kako mu je poslala tu poruku, ona se opravdavala da je to samo sanjala i da je san htjela poslati prijateljici. Jordan ju je ipak ostavio nakon toga te na Twitteru objavio kako je njegova bivša dobra osoba, ali da je jednostavno pogriješila.

