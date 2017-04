Vodoinstalater slomljena srca: Ostavila me zbog druge, a sada moram platiti i skupocjeno vjenčanje

Adam Vickers (24) ostao je u šoku kada ga je njegova školska ljubav Laura O'Callaghan ostavila nekoliko tjedana prije vjenčanja. No, da stvar bude još gora, Laura ga je ostavila zbog druge djevojke, a on je morao platiti vjenčanje iz snova koje ga je stajalo 25.000 funti.

Vickers, koji radi kao vodoinstalater, ostao je bez ljubavi svoga života, ali i bez novca jer je morao platiti vjenčanje koje se trebalo održati u lokalnoj crkvi u engleskom Middlesbroughu, ali i egzotično putovanje na kojem su trebali provesti medeni mjesec.

Rezervaciju za vjenčanje uspio je prodati preko interneta za 2000 funti, a sve ostale dugove morao je sam platiti.

– Šokirao sam se kada me ostavila. Nikada nisam sumnjao da je lezbijka. Bilo mi je jako loše. Nisam mogao prestati misliti o tome kako ja nisam bio dovoljno dobar. Nikada nisam sumnjao u to da joj se sviđaju žene jer nikada nije pokazivala da je zainteresirana za djevojke. To mi je slomilo srce. Mjesecima smo planirali vjenčanje – ispričao je vodoinstalater slomljenog srca.

Par je u vezi bio još od 2007. godine, a čak su odlučili i koja će imena dati budućoj djeci. No, onda je Laura upoznala djevojku po imenu Sinead Keziah i ostavila svog dugogodišnjeg zaručnika. O cijelom slučaju nije htjela ništa govoriti nego je samo kratko rekla kako nije ostavila svog bivšeg u dugovima.

>> Mjesecima imala dva dečka, a onda su joj se obojica odlučila osvetiti

>> Ne žalim što sam prevarila supruga: Evo i zašto!