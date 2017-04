Ovo su najgore stvari koje možete izreći kada prekidate s nekim

Prekidi su svima teški, a neke stvari se nakon raskida veze nikada ne bi trebale izreći. Jer dovoljno je što završavate jedan dio svoga života i ne trebate to još više otežavati bolnim priznanjima ili teškim uvredama.

Korisnici Reddita stoga su podijelili najgore stvari koje im je osoba s kojom su prekidali rekla. Evo koje su to:

– Moja bivša supruga s kojom sam bio u braku 23 godine rekla mi je kako me nikad nije voljela. Cijeli život koji smo izgradili bio je laž.

– Tvoj brat je bolji u krevetu. Varala me. da, s njim.

– Dan kada smo prekinuli otišli smo na doručak zajedno. Kasnije mi je poslao da želi prekinuti sa mnom preko poruke. Pokušala sam mu pokazati da me nije povrijedio pa sam mu napisala "Hej, barem sam dobila doručak", a on mi je odgovorio "Sve ga dobiju". Tako mi je rekao da me varao tijekom cijele veze.

– Volim te. To mi je rekao nakon što smo prekinuli, a nikada si to prije nismo rekli. To me razljutilo više od svega zbog čega smo se u cijeloj vezi svađali.

– Ovo neće dalje ići, sada nosiš teret. To mi je odgovorio kada sam ga nazvala iz bolnice i rekla mu da mi je otac preminuo.

– Želiš li vidjeti magični trik? Odgovorila sam mu da, a on je počeo mahati rukama, a kada je završio rekao je: Evo, sad si slobodna.

