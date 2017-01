Otkrivamo zašto je Kolinda Grabar-Kitarović produljila boravak u Washingtonu

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, suprotno najavama, čak objavama nekih medija da je navodno “sletjela” u Zagreb – nije se u petak vratila iz SAD-a u Hrvatsku, nego je produljila svoj boravak u SAD-u za još dva dana “iznad plana”! Krenut će u Zagreb, kako neslužbeno najavljuju na Pantovčaku, u subotu. Do produljivanja boravka došlo je jer su se predsjednici otvorile još neke mogućnosti za razgovore s predstavnicima američkog političkog života.

Kako u hrvatskim medijima već danima traje rasprava o tajnovitosti novogodišnje “turneje” hrvatske predsjednice u SAD-u, koja je ponukala čak trojicu građana da je prijave Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa s, očito sumnjom da je riječ o privatnom putu o državnom trošku – vijest da je predsjednica odlučila i produljiti “sporni” put sigurno će još dodatno zapaliti žar kod kritičara. Povjerenstvo nije objavilo tko je sve podnio prijave, no kolumnist portala Index.hr Goran Vojković još je u utorak navečer na Facebooku objavio kako je on jedan od podnositelja prijave.

Požurila uspostaviti kontakte

Cijela strka oko još jednog puta K. Grabar-Kitarović u SAD, na koji je išla s pročelnicom kabineta Natalijom Hmelinom, počela je skromnom najavom kako će predsjednica boraviti u SAD-u oko 5 dana, a još se neslužbeno moglo saznati tek da se planira sastati s predstavnicima buduće američke administracije, a koju postavlja novoizabrani predsjednik Donald Trump.

Spominjalo se i da će vjerojatno uslijediti i razgovori predsjednice s njoj poznatim administrativcima i političarima iz SAD-a, primjerice s generalom Jamesom N. Mattisom, kojega mnogi spominju kao budućeg ministra obrane SAD-a. Ovakva “poluslužbena” najava novog (u dvije godine šestog) puta predsjednice u SAD za mnoge nije bila dovoljna i zagolicala je maštu, ali i povrijedila one koji drže da je predsjednica dužna javnost iscrpnije informirati o svojim putovanjima i političkim nakanama.

Problem je nastao jer je predsjednica, kažu dobro informirane bliske joj osobe, dogovorila razgovore s pojedincima koji će biti, no službeno još nisu, dio Trumpova tima, pa nisu željeli da se objavi medijska priča i slika o susretima. Interes naše predsjednice u ovome bio je da dobije na vremenu pa je, onako kako je i naviknuta, požurila prva uspostaviti kontakt prema budućoj Trumpovoj administraciji. U dijelu hrvatske javnosti takva je “tajnovitost” izazvala potom sumnjičavost i pregršt medijskog ironiziranja i kriticizma, često na granici dobra ukusa. Tako je javnosti sugerirano da se predsjednica bavi “turizmom”i sramoti Hrvatsku pred Amerikancima zbog navodnih susreta s Amerikancima “ispod ranga”. Na Pantovčaku čuje se i da žale što ne smiju objaviti s kime se sve njihova šefica našla jer bi bilo jasno o kakvom je “rangu” ljudi riječ.

Predsjednica je, putem kratkog intervjua za HRT iz Washingtona, pokušala jače rasvijetliti svoje razgovore, no i dalje nije iznosila popis osoba s kojima se susrela. Jedino je preko društvenih mreža republikanski senator Marco Rubio objavio fotografiju s našom predsjednicom s kojom je, kako je naveo, razgovarao o načinima jačanja odnosa SAD-a i Hrvatske unutar NATO-a.

U put uključen i MVP

U Hrvatskoj su pitanja o putu predsjednice postavljali i premijeru Plenkoviću i ministru vanjskih poslova Stieru, no Plenković je kazao da to što je predsjednica “sukreator vanjske politike” ne znači da on mora biti upoznat sa svakim njezinim razgovorom, dok je Stier govorio o “odličnoj suradnji s predsjednicom”.

Saznalo se u međuvremenu da je naš MVP uključen u put predsjednice te da ljudi iz veleposlanstva RH u Washingtonu sudjeluju u aktivnostima predsjednice, što već jasno govori da je riječ o službenom putu. Osim toga, saznalo se i da je predsjednica od Nove godine do sada u Washingtonu razgovarala s 20-ak osoba iz američkog političkog života.

Teme razgovora bile su bilateralna suradnja SAD-RH, suradnja u okvirima NATO-a, kao i o aktivaciji SAD-a na jugoistoku Europe, a konkretno se razgovaralo i o ukidanju viza te dvostrukog oporezivanja.