Važnost obitelji davno je shvatio skrušeni nogometni djelatnik Zdravko Mamić

SUBOTA, 24.12.

Izvanredna konferencija za novinare u Vladi RH. Na Badnjak! Rat? Poplava? Kuga? Ne, samo smo izgubili arbitražu u Ženevi u vezi INA-e. To je očekivana vijest. Odluka o povratku INA-e u vlasništvo Hrvatske, e, to je već nešto drugo! Plenković, kojeg su mnogi doživljavali tek kao finog diplomata, bez želje za velikim talasanjem, otkriva novo lice. Igra igru mandata! Nacija postavlja logično pitanje – kako se to misli platiti? Odgovora još nema. U vijest dana gura se i predsjednica najavom o kupnji eskadrile aviona i američkih zrakomlata. Gdje si sada Aleksandre?

NEDJELJA, 25.12.

Božić. Biskupske poruke dominiraju eterom. U fokusu njihovih poruka je obitelj. Gradimo li obiteljske veze ili ih razaramo, pita se kardinal Bozanić, dok nadbiskup Barišić razmišlja o ulozi oca u modernoj obitelji i svim iskušenjima i očekivanjima koja se pred muškarce postavljaju. Ni Božić ne prolazi bez strašnih vijesti. Iz Rusije stiže vijest o padu aviona. U njemu gine gotovo kompletan čuveni zbor Crvene armije, Aleksandrov. Smrt umjetnika koji su pjevali po cijelom svijetu, ostavlja nas bez riječi.

PONEDJELJAK, 26.12.

“Kolika naša braća u vjeri trpe zlostavljanja, nasilja, mrzi ih se zbog Isusa? Današnji su mučenici brojniji od onih iz prvih stoljeća.” Ovo su riječi pape Franje, koji se na blagdan svetog Stjepana prisjetio krćanske braće koja pate u tišini od Iraka, preko Sirije do Egipta, a o kojima malo tko vodi računa. Na sam Božić umire George Michael, autor jednog od najvećih božićnih hitova, a Božić je tužan i u domu sabornika Pernara. Unatoč herojskoj borbi za pet minuta slave (može i minuta, nije problem), najposjećenije saborske internet stranice imaju HDZ-ovci. Prvi je Goran Marić, slijedi Stevo Culej, a brončana medalja ide u Cetinsku krajinu oko vrata Mira Bulja. Pizza u Sabonici nije pomogla. Možda je vrijeme za pečenu janjetinu, Ivane?



UTORAK, 27.12.

Svečanost u 15. zagrebačkoj gimnaziji poznatoj po proizvodnji uspješnih informatičara. Nekoliko desetaka bivših učenika, koji su slavu gimnazije pronosili na državnim i svjetskim natjecanjima, okupilo se u svojoj staroj školi. Zahvalni su profesorima, ali slika pune dvorane, osim ponosom, ispunjava i tugom. Većina okupljenih ne živi u Hrvatskoj. Pamet odlazi vani, odlazi graditi već bogata društva, a Hrvatska podsjeća na provincijski klub u kojem igraju talentirana djeca, ali samo dok kraja juniorskog staža. Jedna vijest iz MUP-a na koju se čeka četvrt stoljeća. DORH-u je predana kaznena prijava protiv osam pripadnika srpske vojske za ratni zločin u Širokoji kuli i Bukovcu Perušićkom.

SRIJEDA, 28.12.

Svijet još ne zna što može očekivati od nepredvidivog novog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Jedino se zna da neće biti dosadno i da promjene dolaze. Jasno to poručuje i sam Trump, komentirajući prošlotjedno glasovanje u Vijeću sigurnosti UN-a, koje je kritiziralo gradnju izraelskih naselja na okupiranoj zemlji. Poruku Izraelu, Trup šalje Twiterom: “Nekada su u SAD-u imali velikog prijatelja, ali ne više. Početak kraja bio je onaj užasan sporazum s Iranom, a sada ovo s UN-om. Ostani jak, Izrael! 20. siječanj je blizu.” Trump misli ozbiljno.

ČETVRTAK, 29.12.

Važnost obitelji davno je shvatio skrušeni nogometni djelatnik Zdravko Mamić, koji se, urbi et orbi, oglasio video porukom uoči Božića. Čestitao ga je “svim ljudima dobre volje”, da bi se nekoliko dana kasnije oglasio ponovo, ali malo lošije volje. Blagdane mu kvari dosadni USKOK. Ponovo šire optužnicu protiv njega i to samo zato što je, navodno, kao dopredsjenik GNK Dinamo igrajući dupli pas sa sinom Marijem, olakšao klupsku blagajnu za 12 milijuna kuna. A iz Sarajeva stiže tužna vijest. Umro je Predrag Žustrić – Žuga, antiheroj “Balade o Pišonji i Žugi” u izvedbi VIS-a Zabranjeno Pušenje. “Samo se hrabri dokopaju slave...”

PETAK, 30.12.

Tužiteljstvo za ratne zločine podiglo je optužnicu za ratni zločin protiv devetorice pripadnika HVO-a iz Orašja. General Đuro Matuzović i suborci optuženi su za zločin protiv čovječnosti. S druge strane, Hrvatskoj je krenulo, barem tako tvrdi premijer, koji se u još jednom obratio građanima i naglasio kako je naše gospodarstvo u trećem tromjesečju raslo je gotovo 3 posto, što najveći rast od svih zemalja EU. Još uvijek nema odgovora čime se misli otkupiti MOL-ove INA-inine dionice. Šuška se o prodaji dijela HEP-a. Samo da o detaljima i te privatizacija ne saznamo za par godina od istražitelja USKOK-a. OK, sada na slavlje, a onda – idemo delati! Sretna Nova!