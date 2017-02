Demo: Ujedinjenje oporbe samo je kompliment Milanu Bandiću

Jedino ujedinjena oporba može na ovim izborima postići dobar rezultat, izjavio je u utorak predsjednik SDP-a Davor Bernardić, iz čega su mnogi zaključili da će stranka kojoj je na čelu podržati HNS-ovu kandidatkinju za gradonačelnicu Zagreba, Anku Mrak Taritaš. Kako je ta odluka o zajedničkom jurišanju na poziciju prvog čovjeka metropole primljena u stožeru Milana Bandića?

Njegov dugogodišnji suradnik i stranački kolega Miodrag Demo kaže da nikakve uzbune nema.

– Ujedinjenje oporbe samo je kompliment Bandiću. No, to samo ukazuje na pokušaj konsolidacije SDP-a nakon afera s Tomislavom Sauchom i unutarstranačkih obračuna. Ni HNS nije u ništa boljoj situaciji, riječ je o interesnoj skupini ljudi koja misli da je nešto dobroga napravila, ali i oni bi imali problema kad bi državna revizija malo pročešljala njihove račune. Sjetimo se samo dizanja aviona za let u Tursku Vesne Pusić, što je odmah zataškano. Siguran sam da ujedinjena oporba, pa ni s Ankom Mrak Taritaš, ne može napraviti ništa – kaže umirovljeni brigadir Miodrag Demo, dodajući kako je uvjeren da će Bandić dobiti još jedan mandat.

– Nema operativnijeg čovjeka u gradu. Građani će ga ostaviti na tom položaju jer je najbolji među kandidatima – tvrdi Miodrag Demo, kojeg pitamo kako prognozira uspjeh kandidatkinje Sandre Švaljek.

– Kakvi rezultati stoje iza nje? Treba znati donositi odluke, poput Bandića. Grad nije samo ekonomija nego i cijeli niz politika, socijalne i drugih, što Bandić izvrsno vodi. U Gradu sve funkcionira, dao Bog da cijela država tako funkcionira – zaključuje Demo.

