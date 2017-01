Prijave za državnu maturu moraju se podnijeti do 15. veljače

Samo ako iz opravdanih razloga ne mogu prijaviti ispite u zakazanom roku, maturanti imaju priliku to učiniti do 8. svibnja

Svi maturanti gimnazija, ali i učenici strukovnih škola koji žele studirati, na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja moraju prijaviti ispite za polaganje državne mature. Za to im je preostalo nešto više od mjesec dana jer rok za prijavu istječe 15. veljače u 12 sati.

Rok je za dostavu dokumentacije Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja do 25. veljače, a ako su maturantu iz određenih zdravstvenih razloga potrebni prilagođeni ispitni materijali, zatražiti ih može do 17. veljače. Osim tri obvezna predmeta – matematike, materinskog i stranog jezika – maturanti mogu prijaviti i izborne predmete, a pritom ponajprije trebaju voditi računa traže li i koje izborne predmete studiji na koje se žele upisati.

Zanimljivo je da pojedini fakulteti imaju definirane izborne predmete, drugi samo traže položen bilo koji izborni, a jedan dio traži samo obvezne predmete. Maturanti koji iz opravdanih razloga ispite državne mature nisu prijavili u regularnom roku do 15. veljače, to će moći učiniti do 8. svibnja, a to je rok i za promjenu prijavljenih izbornih ispita. Ako u međuvremenu dođu do zaključka da ne žele polagati sve prijavljene izborne ispite, mogu ih odjaviti do 18. svibnja. I ove godine ispiti državne mature počinju nakon što maturantima završi nastava.

Prvi ispiti zakazani su za 6. lipnja, psihologija i informatika, a posljednji za 28. lipnja, jezici nacionalnih manjina te latinski jezik. Engleski jezik, kao dominantni među stranim jezicima, koji je obvezan, na rasporedu je 16. lipnja, hrvatski 19. i 20. lipnja, a matematika 26. lipnja. Prema iskustvu maturanata koji su prošlih godina polagali državnu maturu, u pripremama su im najviše koristili testovi koje su polagali njihovi stariji kolege prethodnih godina.

U današnjem Večernjem listu objavljujemo knjižicu zadataka iz hrvatskog jezika, a sutra zadatke iz matematike. Na stranicama Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja dostupni su i ostali ispitni materijali iz prethodnih godina. Inače, tradicionalno, maturantima se na državnoj maturi najtežim pokazao hrvatski jezik na A razini.