Očekuje nas promjena vremena: Uz zahlađenje i kišu moguć je i snijeg

U Hrvatskoj će sutra biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiše, pljuskova i grmljavine bit će uglavnom na Jadranu, u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije. Uz zahladnjenje u najvišem gorju može biti susnježice ili snijega. Poslijepodne sa sjevera razvedravanje, stoji u prognozi DHMZ-a.

Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a od sredine dana na sjevernom dijelu okrenut će na jaku, na udare i olujnu buru, koja će se do kraja dana proširiti duž cijele obale. Jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a na moru 10 i 13 °C. Najviša dnevna uglavnom od 8 do 13, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 14 do 18 °C.

Hladnije vrijeme od ovoga kojeg smo navikli ovog tjedna očekuje nas i u ponedjeljak kada bi ujutro temperature mogle pasti i ispod nule. U Delnicama se tako očekuje i -1 dok bi se u ostatku unutrašnjosti temperature trebale kretati između 0 i 2 stupnja. Na obali će jutra biti toplija nekoliko stupnjeva.

Iako će biti hladnije, padalina i oblaka neće biti u većem djelu zemlje.

