Htjeli dočekati Novu u Zagrebu, prevario ih Ivan lažnim apartmanom na Bookingu

Trebao je to biti izlet i doček Nove godine iz snova. Advent u Zagrebu privlači tisuće mladih parova kako bi posjetili ovaj grad, a posebno zanimanje je bilo za doček Nove godine.

Tako su mislili Maja i Stipe koji su odlučili rezervirati smještaj i u 2017. godinu ući negdje na zagrebačkom trgu u društvu prijatelja. No, njihovo putovanje i planovi su se pretvorili u noćnu moru i prijevare koje su se slagale jedna na drugu.

Kako je za Večernjak ispričalo ovo dvoje Mostaraca, dok su putovali prema Zagrebu dobili su obavijest na mobitelu kako ih za preuzimanje ključa neće dočekati osoba čiji broj telefona stoji na stranicama Booking.com gdje su i rezervirali smještaj još prije mjesec dana.

Izvjesni Ivan, kako se predstavio, napisao je kako je morao ići izvan države te da će im ključeve dati Tomislav Merlić. Kada su pak pozvali izvjesnog Tomislava, on je rekao kako ne poznaje nikakvog Ivana te da on nema ništa s tim apartmanima koje on, navodno, izdaje.

Maja i Stipe su se, nakon što su ušli u Zagreb, usmjerili prema adresi Podolje 8 i tada su bili u kompletnom šoku. Od takozvanoga apartmana “Jump In” koji se i jučer preko Bookinga mogao rezervirati, ni traga.

Samo ruševni prostor i jedan kafić u kojemu su se pokušali raspitati za navodni apartman koji na fotografijama djeluje odlično s decentnim namještajem i otvorima na zgradi koji svjedoče o nekim drugim vremenima.

A taj su “apartman” izabrali upravo jer se nalazi samo dvije tramvajske stanice od Trga bana Jelačića. Kada su pak takozvanom gazdi uputili poruku kako će o svemu izvijestiti medije i dojaviti policiji koja će po tragu isplaćenoga novca s Bookinga saznati tko je prevarant, javio se Ivan.

On im se ispričao kazavši kako je razgovarao s Tomislavom i da je on osigurao jednu noć da mogu prespavati premda je ovaj navodno rekao da ga i ne poznaje.

Oni su to odbili i zatražili da im isplati novac, oko 180 eura koje su uplatili preko Bookinga. Ponovno je tražio njihov broj računa i putovnice, a Stipe je rekao da će zvati policiju.

Nakon toga su se dogovorili naći s prevarantom na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu kako bi preuzeli novac. No, ovoga puta je Stipe odlučio nadmudriti prevaranta te je na “bliski susret” pozvao i “gospodu u plavom”.

Naime, dvojica policajaca su odmah stigla te legitimirala i zapisala podatke o fiktivnom iznajmljivaču koji se toliko uznemiro da se počeo pravdati kako će vratiti novac te da s time sve završava. No, tek tada se zapetljao jer i dalje lažno iznajmljuje apartmane i za to je, vjerojatno, uspio prevariti još neke osobe jer “fantomskog” smještaja uopće nema na zemljopisnoj karti svijeta.

