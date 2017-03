HDZ ne želi zakon o arhivima prije izbora, Most traži baš to

Zakon o arhivskoj građi prometnuo se u najveći problem između dvaju partnera u Vladi – HDZ-a i Mosta. Njegov kontekst je predizborni, a obje strane igraju prilično rizično.

Iako je Vlada dala niz primjedbi na Mostov prijedlog otvaranja komunističkih arhiva, HDZ će taj prijedlog zakona podržati u prvom čitanju (glasanje je u srijedu) kako ne bi bio prozivan da se protivi otvaranju arhiva, ali HDZ traži da Most pričeka sa slanjem tog zakona u drugo čitanje dok Vlada u Sabor ne pošalje svoju verziju zakona (HDZ-ovu) koju piše Ministarstvo kulture.

– Bilo bi korektno da Most pričeka Vladin zakon, a on bi za dva do tri tjedna trebao ići u javnu raspravu i u Saboru bi na prvom čitanju trebao biti u lipnju – rekao nam je jučer Branko Bačić, šef Kluba HDZ-a. Opcija je, nastavio je Bačić, i da Most do drugog čitanja, tj. konačne izrade zakona, usvoji Vladine primjedbe koje se odnose na zaštitu osobnih podataka žrtava komunističkog režima pa da se dva predlagatelja dogovore o jednom zakonu koji će odgovarati i Mostu i HDZ-u. Kada bi Most čekao Vladin (HDZ-ov) prijedlog zakona, to znači da njihov zakon ne bi bio usvojen prije lokalnih izbora, a u HDZ-u optužuju da se Most vodi isključivo predizbornim interesima. Na pitanje hoće li HDZ podržati Mostov prijedlog zakona ako ne pričekaju Vladin zakon i ako ne usvoje Vladine primjedbe, Bačić je odgovorio da će to onda odlučiti Klub HDZ-a. Za HDZ će to biti neugodna situacija jer će biti izloženi optužbama Mosta da se protive otvaranju arhiva, i to baš u predizborno vrijeme. HDZ bi i u tom slučaju mogao podržati Mostov zakon, ali onda u lipnju kad u Sabor stigne Vladin zakon, izglasati svoj zakon i time anulirati Mostov, ali to su već teške političke akrobacije. U HDZ-u smatraju nedopustivim što Most inzistira na apsolutnom otvaranju arhiva što, po njihovu tumačenju, znači da će javnosti biti dostupni i osobni podaci žrtava tog režima, pa bi se moglo doznati i je li netko imao ljubavnika ili ljubavnicu.

– Time bismo žrtvu i drugi put izvrgnuli zlostavljanju, a sve kako bi Most u predizborno vrijeme zaradio koji politički poen – rekao je sugovornik iz vrha HDZ-a.

U Mostu odbacuju mogućnost da s donošenjem zakona pričekaju do lipnja jer računaju da se prije lokalnih izbora nitko neće usuditi dići ruku protiv otvaranja komunističkih arhiva. Neprihvatljiva im je ideja Vlade da se dostupnima učine samo podaci o dužnosnicima i suradnicima komunističkog represivnog aparata.

Smatraju da zakon mora obuhvatiti i druge koji su imali koristi od podrške režimu i da je to ključno za donošenje zaključaka o naravi samog režima. I dalje vjeruju da će njihov prijedlog dobiti dovoljnu podršku i računaju na bar 15 HDZ-ovaca koji su odbili skidanje imuniteta Stevi Culeju.

>> Komunisti podijelili partnere u Vladi. HDZ: Mostov prijedlog o arhivima je nekvalitetan

>> Petrov: Drago mi je da i HDZ ima prijedloge o arhivskoj građi