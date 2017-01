Nezgoda atraktivne voditeljice: Tijekom emisije ispale joj grudi pa je pokušala spasiti stvar...

Parte 1 #soniaquehaces 😅Practicando el #twerk con #tacones y tañones que #estiliza 😂#soniaenhollywood #pool #sexybikini #hollywood. Estaba rodando una escena de mi nueva web serie y en el descanso me puse a practicar el twerky twerky hasta que llego David jaja. Prometi un video bailando pero en serio el Twerk por que muchos fans me lo piden 😜😂 pero en realidad prefiero mil veces la Bachata eh!! Este baile guarrillo no me gusta nada 😩 😅 asi que lo siento por mis fans pero no me animo a colgar un video bailando el turky turky 😂 y eso que lo bordo 😜pero mejor lo bailo en privado para mi chico!! Cuando lo encuentre claro jajaj 😂

