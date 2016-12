Večernji u uredu Djeda Mraza: 'Za Božić želim da usamljeni ljudi ne budu sami'

Dobri stari ambasador dobre volje, djeci diljem svijeta poznat kao Djed Mraz, Santa Claus, Babbo Natale, Joulupukki, već stoljećima uoči Božića putuje svijetom ne bi li svako dobro dijete pod svojim božićnim drvcem pronašlo željeni poklon. Otkad je, prije otprilike stotinu godina, ujak Markus slučajno odao da Djed Mraz živi na planini Korvatunturi, stotine tisuća ljudi pohrlile su u Finsku da ga vide. No, to nije bilo moguće, jer dom Djeda Mraza najstrože je čuvana tajna. Da ne razočara sve koji ga žele vidjeti, Djed Mraz odlučio je u svojem uredu u Rovaniemiju – najsjevernijem gradu u Finskoj – primati goste iz cijeloga svijeta. Potegnuli smo stoga i mi do više od 3000 km udaljenog službenog grada Djeda Mraza, ujedno glavnog grada Laponije.

Djed Mraz je u trgovini, Djed Mraz je na gradskom trgu. Posvuda su Djedice. Kako ću znati koji je Djed Mraz pravi, pitamo ga?

– Srce će ti reći. Tako ćeš znati koji sam ja. Ali ne ljutim se na njih, na te druge Djedove, dok god su dobri i dok šire dobrotu.

Koliko imate godina?

– Zapravo, nisam siguran. Jednom sam to pokušao izbrojati. Brojio sam koliko se Božića sjećam. Došao sam do 364 i onda sam zaspao u svojoj udobnoj stolici za ljuljanje.

Koliko vam je brada duga?

– Ovisi tko ju mjeri. Obično to desnim stopalom radi moj glavni vilenjak. Kod zadnjeg mjerenja bila je duga tri njegova stopala.

Koliko ste visoki?

– Ovisi o tome što radim – jesam li pognut jer razgovaram s nekim djetetom ili uspravno gledam zvijezde. Svakako sam viši od najvišeg vilenjaka i niži od najstarijeg i najvećeg bora u Laponiji.

Zašto darove djeci vozite u saonicama? Zašto ne u automobilu ili avionu?

– Zato što ništa nije brže od mojih saonica, od mojih sobova. Uz čarobni sastojak, malo čarobnog praha, moje su saonice najbrže. Koristim se ponekad i automobilima i avionom. Zapravo, time se koriste moji pomoćnici vilenjaci diljem svijeta. Ima ih na tisuće. Možda je i tvoj susjed moj pomoćnik vilenjak. Možda si i ti.

Ima li Djed Mraz uopće vozačku dozvolu za automobil?

– Nemam vozačku dozvolu. Ne treba mi automobil. Imam svoje sobove.

Što Djed Mraz želi za Božić?

– Za Božić želim da svi ljudi svijeta budu sretni i zadovoljni, sa svojim obiteljima. A ako je netko sam, a ne želi biti sam, želim da ga dobri ljudi pozovu k sebi, da ne bude sam, da bude sretan. Eto, to želim za Božić.

